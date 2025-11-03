به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پرویز بخشی پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان مهرماه، طرح «قرار دوازدهم» به همت اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در سراسر استان اجرا شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این برنامه حرکتی از جنس عشق، خدمت و همراهی با مردم است، بیان کرد: در این مدت؛ هزار و ۱۶ بسته‌ی غذایی به ارزش ۸۳۱ میلیون تومان، ۳۳۲ بسته بهداشتی و دارو و درمان به ارزش ۵۲ میلیون تومان، ۷۴۷ پک تحصیلی به ارزش ۴۶۸ میلیون تومان به نیازمندان اهدا شد.

بخشی پور ادامه داد: اهدای ۶۷ قلم پوشاک به ارزش ۱۰ میلیون تومان و ۱۲۵ قلم لوازم‌خانگی (بخاری و تنور گازی و…) به ارزش ۲۹۳ میلیون تومان به خانواده‌های نیازمند نیز در این طرح انجام شد.

وی تأکید کرد: مجموع خدمات ارائه‌شده در طرح «قرار دوازدهم» ارزشی بالغ بر ۱ میلیارد و ۶۵۶ میلیون تومان داشته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: این طرح با مشارکت واقفان نیک‌اندیش و خیران استان اجرا شده و جلوه‌ای زیبا از همدلی و مواسات مؤمنانه را رقم زده است و این طرح همچنان در استان اجرا خواهد شد.