تساوی سپاهان و آخال در نیمه اول/ زردهای اصفهان غافلگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۱۳ آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت رزلان بن علی از مالزی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. آرش رضاوند برای سپاهان و سلیمان میرزویف برای آخال در این بازی گلزنی کردند.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی - محمد دانشگر - محمدامین حزباوی - آریا یوسفی - احسان حاج‌صفی - امید نورافکن - آرش رضاوند - محمدمهدی لطفی - آریا شفیع‌دوست - ایوان سانچس و کاوه رضایی

ترکیب آخال:

باگتییار سورگنوف، بگل‌محمد بیکی‌مرادوف، حق‌محمد بشیموف، نزار تو واکیلف، قربان آناآنااف (کارت زرد)، المان تاگایف، سلیمان میرزویف، اوراز اورازاف، بردی‌یف کاکاگِلی، علی‌بک عبدالرحمانوف، دووران خوجام‌محمداف

مطابق انتظار بازیکنان سپاهان بازی را هجومی آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی چند موقعیت روی دروازه میهمان خود ایجاد کردند.

رضاوند زننده گل اول سپاهان

بازیکنان سپاهان در دقیقه ۸ و روی چند پاس کوتاه و ترکیبی، آریا یوسفی از سمت راست به محوطه جریمه آخال نفوذ کرد و با پاسی زمین و در عرض آرش رضاوند را صاحب موقعیت کرد و این بازیکن روی غفلت مدافعان آخال موفق شد با یک ضربه دقیق دروازه این تیم را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود نماینده ایران شود.

بازیکنان سپاهان پس از گلزنی باز هم صاحب موقعیت بودند که اینبار شوت کاوه رضایی در دقیقه ۹ توسط دروازه آخال به سختی مهار شد.

اشتباه دو مدافع کناری سپاهان و گل تساوی برای آخال

بازیکنان آخال که از همان ابتدا تدافعی بازی را آغاز کردند در دقیقه ۲۷ به گل تساوی رسیدند. در حالی که توپ در اختیار امید نورافکن بود او با پاسی زمینی قصد صاحب توپ کردن آریا یوسفی را داشت که این بازیکن غفلت کرد و به سمت توپ نرفت و باعث شد تا عبدالرحمانوف صاحب توپ شود با سرعت خوب خود محمدامین حزباوی را از پیش رو برداشت و با پاسی در عرض سلیمان میرزویف را صاحب موقعیت کرد و این بازیکن با یک ضربه دقیق موفق شد گل تساوی را برای آخال به ثمر برساند.

مدافع آخال مانع از به ثمر رساندن گل دوم سپاهان

در دقیقه ۳۹ و روی حرکت خوب آریا شفیع دوست از سمت چپ او توپ را به محوطه جریمه آخال ارسال کرد که آرش رضاوند با سر به توپ ضربه کرد و در حالی که توپ در آستانه ورود به دروازه حریف بود مدافع آخال آن را از روی خط دروازه برگرداند تا مانع از به ثمر رسیدن گل دوم سپاهان شود.