مراسم عزاداری ایام فاطمیه در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری دهه اول فاطمیه سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ آبانماه ساعت ۵:۴۵ صبح در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان برگزار می‌شود. مکان برگزاری این مراسم عزاداری حدفاصل میدان نماز و میدان کوثر در شهر سمنان است.

امشب و فردا شب یعنی ۱۲و۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ نیز آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر علیه السلام سمنان از ساعت ۲۱ میزبان مردم ولایی و متدین مرکز استان سمنان در مراسم عزاداری ایام اول فاطمیه است.

علیرضا مولایی، مهدی طاهریان و علی اکبر قاسمی در این رویداد معنوی اجرای برنامه می‌کنند و شاهد سخنرانی حجت الاسلام بشیری خواهیم بود.

از سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ به مدت چهار شب از ساعت ۱۸:۰۰ در حسینیه طلبه شهید حسین خرمیان نیز مراسمی با سخنرانی حجت‌الاسلام بارانی و حجت‌الاسلام طهماسبی، تلاوت قرآن رضا جندقی و مداحی سید علی‌اصغر تقوی برگزار خواهد شد.

نکته جالب این مراسم این است که حسینیه کودک، در کنار محفل بزرگسالان، برنامه‌های ویژه کودکان برگزار می‌شود تا فرزندان عزیزمان با قصه‌ها و معارف اهل بیت (ع) آشنا شوند.