به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، اظهار کرد: هدف اصلی این طرح آن است که هیچ رانندهای در کشور بدون پوشش بیمه تأمین اجتماعی باقی نماند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار راننده بینشهری داریم که از این تعداد ۵۰۰ هزار نفر بیمه هستند و ۲۰۰ هزار نفر هنوز تحت پوشش بیمه نیستند. یکی از مهمترین اهداف طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری آن است که به محض لازمالاجرا شدن، ما مکلفیم این ۲۰۰ هزار نفر را هم بلافاصله بیمه کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: در حال حاضر، سهم دولت که قبلاً برای بیمه رانندگان پرداخت میشد حذف شده و به طور کامل بر دوش رانندگان گذاشته شده است. بنابراین طرح مذکور به دنبال آن است که سهم راننده کاهش یابد و به وضعیت سابق بازگردد.
سالاری تاکید کرد: همه منابعی که از محل ۲.۵ درصد بارنامه و ۴ درصد صورتوضعیت مسافری جمعآوری میشود، در حسابی اختصاصی متمرکز خواهد شد که این حساب فقط برای بیمه رانندگان مشمول است و اگر حتی یک ریال از آن برای قشر یا گروه دیگری هزینه شود، مجازات کیفری برای کسانی که این کار را کرده اند، در نظر گرفته خواهد شد.
وی با بیان اینکه آمار رانندگان کاملاً دقیق است، اظهار کرد: سازمان راهداری کشور مسئول سامانه کارت هوشمند رانندگان است و از طریق این سامانه، میزان تردد و فعالیت رانندگان مشخص میشود. رانندگان پرکار و کمکار نیز بر اساس میزان فعالیتشان حق بیمه متفاوت خواهند داشت و متناسب با آن بازنشستگی دریافت میکنند.
سالاری ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این حساب اختصاصی و فهرست رانندگان بیمهشده را به کمیسیونهای عمران و اجتماعی مجلس ارائه کند. در صورت تصویب این طرح و لازم الاجرا شدن آن، رانندگانی که بیمه هستند پوشش پایدارتری خواهند داشت و رانندگانی که تاکنون بیمه نداشتهاند، بلافاصله تحت پوشش قرار میگیرند. ما طبق این قانون، همه رانندگان فاقد بیمه را بیمه خواهیم کرد.
نظر شما