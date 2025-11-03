به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه ترابی معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نشست بین‌منطقه‌ای «تقویت همکاری‌ها در زمینه توفان‌های گردوغبار» که طی روزهای ۷ و ۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۶ و ۱۷ مهر ۱۴۰۴) در بیروت برگزار شد، حضور یافت.

این نشست با مشارکت بیش از ۲۵ کشور و ۲۰ نهاد وابسته به سازمان ملل متحد با ابتکار کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیای غربی (ESCWA) و با همکاری ESCAP برگزار شد. هدف اصلی این رویداد، شکل‌دهی به چارچوب همکاری‌های بین‌منطقه‌ای در دهه جدید سازمان ملل متحد برای مقابله با طوفان‌های گردوغبار (۲۰۲۵–۲۰۳۴) بود.

ترابی با موضوع «رویکردهای یکپارچه سیاستی و جامعه‌محور برای مقابله با گردوغبار در ایران» سخنرانی و تجربه‌های کشور در زمینه مدیریت جامع پدیده گردوغبار، احیای پوشش گیاهی و مشارکت جوامع محلی را تشریح کرد.

وی همچنین در حاشیه نشست با نمایندگان نهادهای تخصصی از جمله UNEP، WMO، UN-Habitat و ESCWA دیدار و درباره توسعه همکاری‌های علمی، فنی و اجرایی در حوزه گردوغبار گفت‌وگو کرد.

مشارکت ایران در این نشست، گامی مهم در تقویت دیپلماسی محیط‌زیست و تثبیت نقش کشور به‌عنوان یکی از بازیگران فعال منطقه‌ای در مدیریت پدیده گردوغبار ارزیابی می‌شود.