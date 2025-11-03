قهرمانان گلبال نابینایان نماد تلاش و امید جوانان تویسرکان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید شماعی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با اعضای تیم گلبال نابینایان این شهرستان که در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه موفق به کسب عنوان برتر شدند، اظهار کرد: پیروزی شما در میادین بین‌المللی نشان داد اراده، پشتکار و ایمان می‌تواند هر محدودیتی را کنار بزند. تویسرکان به داشتن چنین جوانان باهمتی می‌بالد.

وی افزود: عملکرد درخشان ورزشکاران نابینا و کم‌بینا در سطح آسیا موجب غرور و افتخار مردم شریف تویسرکان شد و حمایت از این استعدادها باید در اولویت دستگاه‌های فرهنگی و ورزشی شهرستان قرار گیرد.

فرماندار تویسرکان همچنین تأکید کرد: مسیر این ورزشکاران نشان‌دهنده انگیزه و شجاعتی است که فراتر از رقابت‌های ورزشی، آموزه‌ای از زندگی و خودباوری برای همه جوانان به شمار می‌رود.

در این دیدار که با حضور حجت‌الاسلام سید روح‌الله زمانی موسوی امام جمعه تویسرکان برگزار شد، از تیم گلبال نابینایان شهرستان به‌عنوان سفیران امید و پشتکار تجلیل به عمل آمد.

در پایان این دیدار، با اهدا لوح سپاس و یادبود از قهرمانان گلبال تجلیل شد و مسئولان شهرستان تویسرکان بر استمرار حمایت از ورزش نابینایان تأکید کردند.