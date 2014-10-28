به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران نابینا و کم بینای شهرستان گناوه چندین سال است که از سطح کشوری فراتر رفته و در مسابقات بین المللی، پاراآسیایی و پاراالمپیک برای کشور افتخارآفرینی می کنند ولی متاسفانه تاکنون از آنها حمایت جدی صورت نگرفته است.

هیئت ورزش های نابینابان و کم بینایان استان بوشهر در حال حاضر بدون اسپانسر در حال فعالیت است و برای اعزام ورزشکاران خود به مسابقات کشوری و برون مرزی با مشکلات عدیده ای دست به گریبان است که نیاز است تا مسئولان استانی هر چه زودتر فکری برای این مسئله کنند.

شش تن از اعضای کاروان ورزشی غدیر اعزامی به مسابقات پاراآسیایی کره جنوبی از شهرستان گناوه استان بوشهر و شامل پنج ورزشکار و مربی تیم ملی گلبال ایران بودند.

از نکات جالب توجه در مسابقات پاراآسیایی کره جنوبی کسب نخستین و آخرین مدال مسابقات پاره آسیایی اینچئون کره جنوبی توسط دلیرمردان گناوه ای از استان بوشهر یعنی آقایان سیدعرفان حسینی لیراوی و سید حبیب حسینی لیراوی و حسین سعیدی بوده است.

همچنین دو تن از این ورزشکاران افتخارآفرین فرزند سردار شهید محمدجعفر سعیدی و شهید مهدی ناصری پوران هستند.

حضور شش ورزشکار نابینای و کم‌بینای گناوه در پاراآسیایی/ کسب هشت مدال وسط ورزشکاران گناوه

رییس هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک افتخارآفرینی این قهرمانان به ملت ایران و به ویژه مردم استان بوشهر و شهرستان گناوه اظهار داشت: در کاروان غدیر اعزامی به مسابقات پاراآسیایی کره جنوبی شش تن از هیئت نابینایان و کم بینایان استان بوشهر که همگی اهل شهرستان گناوه هستند، حضور داشتند.

محمد ابراهیم زاده گفت: به شکرانه خدواند این ورزشکاران توانستند مقام های بسیار ارزشمندی برای کشورمان به دست بیاورند و بارها پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در کره جنوبی به اهتزاز درآوردند.

ابراهیم زاده بیان داشت: در این مسابقات سید عرفان حسینی لیراوی در پرتاب نیزه مدال طلا، سجاد نیکپرست در پرتاب نیزه مدال نقره و سید حبیب حسینی لیراوی در دو 200 و 400 متر دو مدال نقره را توانستند کسب کنند.

وی ادامه داد: فالح ناصری پوران نیز توانست در پرتاب دیسک یک مدال نقره و حسین سعیدی نیز موفق شد تا در دو 100 و 400 متر دو مدال برنز را برای کشور ما به ارمغان بیاورند.

ابراهیم زاده اضافه کرد: مربی ارزشمند گلبال ایران و استان بوشهر که وی نیز اهل و ساکن شهرستان گناوه هستند، توانستند در مسابقات گلبال در کره جنوبی و با تلاش بسیار در امر هدایت تیم ملی گلبال جمهوری اسلامی ایران ضمن کسب مقام قهرمانی به مدال طلای این مسابقات دست یابند.

لزوم حمایت مالی مناسب از ورزشکاران معلول و جانباز

وی در پاسخ به پرسش مهر در زمینه اینکه آیا مسئولان شهرستان قولی در زمینه مساعدت مالی به ورزشکاران داده اند، ابراز داشت: قرار شده است که آیین ویژه‌ای توسط فرمانداری ترتیب داده شود و در آن آیین این افتخارآفرینان را مورد تجلیل قرار دهند.

ابراهیم زاده در پاسخ به پرسش مهر در زمینه اینکه آیا ما دوباره شاهد تشویق‌ها و مساعدت‌های مالی نازل 30 تا 50 هزار تومانی مسئولان چون سنوات گذشته خواهیم بود یا اینکه دوباره شاهد بهبود روند تشویق های مالی خواهیم بود، افزود: با شناختی که من از فرماندار شهرستان گناوه و پیشینه خوب وی به عنوان معاون و سرپرست فرمانداری شهرستان در سال‌های نه چندان دور دارم، واقعا در آن زمان از ورزشکاران ما تقدیرهای شایسته ای صورت گرفت و مطمئنم با حضور ایشان به عنوان فرماندار شهرستان گناوه حتما تقدیر خوبی از این ورزشکاران به عمل خواهد آمد.

وی در پاسخ به پرسش مهر در زمینه مصوبه کمک 250 میلیون تومانی شورای شهر به یک تیم فوتبال گناوه و اینکه آیا شورا چنین حمایت مالی ولو در سطحی کمتر از افتخارآفرینان کم بینای گناوه ای درگذشته داشته یا در آینده خواهد داشت، افزود: کمک به تیم فوتبال پرسپولیس گناوه کار بسیار خوبی است ولی می طلبد که این کمک ها به تمام تیم های ورزشی موجود در شهر گناوه شود؛ چه آنهایی که به عنوان یک تیم در مسابقات کشوری و چه آنهایی که در مسابقات برون مرزی شرکت می کنند.

ابراهیم زاده ضمن تقدیر از شهرداری گناوه برای برپایی و هماهنگی آیین استقبال از ورزشکاران و همراهی همیشگی شهرداری گناوه با ورزشکاران عنوان کرد: ورزشکاران کم بینای ما افتخار کمی برای کشور، استان و شهرستان نیافریده اند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: لازم است که به این قهرمانان نیز با همان دیدگاه نگاه شود و انتظار است که این ورزشکاران پر افتخار نیز به مانند تیم پرسپولیس کمک شایسته ای شوند.

تاکنون حمایت مناسبی از ورزشکاران شایسته ما صورت نگرفته است

وی ضمن انتقاد از مساعدت های پایین شهرداری از این ورزشکاران در گذشته متذکر شد: تا به حال کمک های مطلوب و شایسته ای به ورزشکاران ما صورت نگرفته و انتظار است که فرماندار، شهردار و سایر مسئولان شهرستان در حد توان خود به این افتخارآفرینان کمک کنند.

ابراهیم زاده در پاسخ به پرسش مهر در زمینه مشکل نداشتن اسپانسر هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان بوشهر تاکید کرد: زمانی که ورزشکاران ما از چین برگشتند، در نشست با استاندار بوشهر تقاضایی در این زمینه داشتیم.

وی تصریح کرد: مجددا زمانی که بچه ها به مسابقات کره جنوبی اعزام شدند نیز تقاضا کردیم که استاندار به معاون خودشان گفتند که در بحث اسپانسر با هیئت نابینایان و کم بینایان استان بوشهر همکاری کنند و قول پیگیری این موضوع را دادند.

رییس هیئت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان استان بوشهر در پایان گفت: با توجه به اینکه ورزشکاران پاراآسیایی ما اکثرا رکورد ورودی مسابقات جهانی نابینایان و کم بینایان که در اردیبهشت ماه سال آینده در کره جنوبی برگزار می شود را به دست آورده اند، انتظار است که این ورزشکاران حتما اسپانسری داشته باشند تا به آنها کمکی صورت گیرد.

قهرمانان کم بینای شهر گناوه سال ها رنج دیده‌اند/ افتخارآفرینی‌ها یک شبه به دست نیامده است

مربی تیم ملی گلبال ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از حضور گرم مردم و مسئولان شهرستان گناوه در استقبال از ورزشکاران گناوه اظهار داشت: حرف برای گفتن از این افتخارآفرینی بزرگ جوانان شهر گناوه در مسابقات پاراآسیایی کره جنوبی بسیار است.

محمد ابراهیم‌زاده مطلق گفت: در این شهرستان معدنی از گنج جوانان با استعداد در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله ورزش‌های نابینایان و کم بینایان نهفته و فقط چشم بینا می خواهد ما این استعدادها را دریابیم و از آنان حمایت کنیم.

ابراهیم‌زاده بیان داشت: کشور چین با 70 میلیون نابینا و کم بینا در مقابل این قهرمانان ما زانو می‌زند و ما باید این ورزشکاران مستعد را بیش از پیش حمایت کنیم تا بتوانند در میادین مختلف ورزشی در سال های آینده نیز برای ایران افتخارآفرینی کنند.

وی با بیان اینکه این افتخارآفرینی ها یک شبه و به راحتی به دست نیامده است، تصریح کرد: این قهرمانان کم بینای شهر گناوه سال ها رنج دیده و در اردوهای مختلف و مسابقات گوناگون حضور داشته اند تا توانسته اند به این مقام های ارزشمند در مسابقات پاراآسیایی کره جنوبی دست یابند.

مربی تیم ملی گلبال ایران در پایان گفت: از پیام ارزشمند حضرت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به کاروان پرافتخار غدیر و همچنین از مردم مهربان شهرستان گناوه که همیشه به من اظهار لطف داشته اند، تقدیر می کنم.

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گزارش: حسین غلامی