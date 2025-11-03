به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن‌سرشت در جلسه شورای زکات شهرستان طارم با اشاره به آمار جمع‌آوری زکات در استان اظهار کرد: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، مبلغ ۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات در استان جمع‌آوری شده که سهم شهرستان طارم ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بر لزوم ارائه گزارش‌های شفاف در زمینه جمع‌آوری و هزینه‌کرد زکات و همچنین آموزش این فریضه توسط مبلغین تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی از جمله فضای مجازی، مساجد و محلات برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ زکات استفاده شود.

روشن‌سرشت با بیان اینکه زکات نقش محوری در فقرزدایی و تعادل اجتماعی دارد، افزود: زکات یک سرمایه‌گذاری معنوی در مسیر توسعه و عدالت اجتماعی است.

وی ادامه داد: این وجوه مقدس، زمانی که به دست نیازمند واقعی برسد، می‌تواند چرخه فقر را در خانواده‌ها برای همیشه قطع شود.

حجت‌الاسلام منصوری امام جمعه شهر طارم نیز در این جلسه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: زکات، پشتوانه مالی نیازمندان و کلید برکت است. این فریضه الهی فاصله بین غنی و فقیر را کاهش داده و جامعه را از فقر می‌رهاند.

اعضای شورا و مودیان زکات نیز در ادامه جلسه، بر شناسایی دقیق نیازمندان واقعی، شفافیت در فرآیند توزیع وجوه و استفاده از روش‌های نوین برای جلب مشارکت مردمی تأکید کردند.