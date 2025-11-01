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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

مهرگان: ۱۰ گردشگر مفقود در جنگل های شیرمشه نجات یافتند

مهرگان: ۱۰ گردشگر مفقود در جنگل های شیرمشه نجات یافتند

زنجان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان، از تلاش امدادگران برای نجات ۱۰ نفر که به دلیل سرما و تاریکی شب در جنگل‌های روستای شیرمشه گرفتار شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود مهرگان از تلاش امدادگران برای نجات ۱۰ نفر که به دلیل سرما و تاریکی شب در جنگل‌های روستای شیرمشه گرفتار شده بودند، خبر داد و گفت: در ساعت ۲۰:۰۴ شامگاه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴، گزارش مردمی مبنی بر مفقود شدن ۱۰ گردشگر در کیلومتر ۴۴ جاده زنجان – چورزق، جنگل‌های روستای شیرمشه، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات از پایگاه کوهستان به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات استان ادامه داد: با تلاش امدادگران، ۱۰ نفر از افراد مفقودشده که به دلیل سرما و تاریکی شب در جنگل گرفتار شده بودند، شناسایی و به سلامت به محل امن منتقل شدند.

کد مطلب 6641261

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