خروج ۵۳ جسد از زیر آوار مدرسه اسلامی اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مقامات اندونزی از افزایش شمار قربانیان ریزش ساختمان مدرسه اسلامی در جاوه شرقی به ۵۳ نفر خبر دادند.

نانانگ سیگیت، رئیس اداره امداد و نجات جاوه شرقی گفت که همزمان با تداوم عملیات جستجوی برای قربانیان زیر آوار، امدادگران هشت جسد دیگر را از زیر آوار مدرسه اسلامی شبانه‌روزی «الخوزینی» خارج کردند.

تاکنون ۱۵۷ قربانی شامل ۱۰۴ بازمانده و ۵۳ جانباخته از زیر آوار خارج شده‌اند.

این ساختمان ۲۹ سپتامبر همزمان با حضور دانش‌آموزان برای برپایی نماز، فروریخت و صدها نفر زیر آوار گرفتار شدند.