امیرعلی اسحاق نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایطش برای حضور در مسابقات پاراوزنه برداری بازی های پاراآسیایی جوانان گفت: در اردو مربیان خوبی داریم که زیر نظر آنها تمرینات عالی پشت سر گذاشته ایم و به آمادگی مناسبی برای حضور در بازی های پاراآسیایی رسیده ایم.

وی که از ۶ سال پیش وارد پاراوزنه برداری شد و همین دو هفته پیش در رقابت های قهرمانی جوانان جهان صاحب دو مدال طلا شد، خاطرنشان کرد: می خواهم تا کسب طلای جهانی و المپیک در رده سنی بزرگسالان پیش بروم اما می دانم که باید مسیر تدریجی را تا رسیدن به این مدال ها طی کنم. این مسیر را باید از همین رده سنی جوانان آغاز کنم و پیوسته ادامه دهم تا بتوانم به هدف بزرگی دارم، دست یابم.

این پاراوزنه بردار ۱۷ ساله با اشاره به اینکه اردوی آماده سازی تیمش به صورت متوالی تا زمان اعزام به امارات محل برگزاری بازی های پاراآسیایی جوانان ادامه خواهد داشت، در مورد عملکردی که می تواند در این بازی ها داشته باشد، تصریح کرد: برایم مهم نیست که چه ورزشکارانی از چه کشورهایی در بازی ها شرکت دارند. من بعد از طلای جهانی، در این بازی ها هم به دنبال مدال طلا هستم و به نظرم برای قهرمانی باید غیرت داشت.

اسحاق نیا در مسابقات جهانی که به میزبانی مصر برگزار شد، در حضور رقیبانی از کشور میزبان (۲ نفر) و آمریکا قهرمان شدم. برای بازی های امارات هم تمام تلاش و هدفم این است که بتوانم به مدال طلا دست یابم حالا با هر شرایطی و با حضور هر ورزشکاری.