سرهنگ احدی: ۱۹ دستگاه ماینر در آستارا کشف شد

سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصرف بسیار بالای برق و نقش مخرب فعالیت غیرقانونی مزارع استخراج رمز ارزها به شبکه توزیع برق، اظهار کرد: برخورد با استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال، کشف و جمع‌آوری آنها با جدیت و به طور مستمر انجام می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: برابر اخبار واصله مبنی بر نگهداری دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، بلافاصله تیمی از مأمورین پلیس شهرستان، در یکی از محلات شهر آستارا، اعزام و در بازدید به عمل آمده تعداد ۱۹ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه متعلقات آن را کشف نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا افزود: برابر نظریه کارشناسان ارزش ریالی ماینر مکشوفه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد و در این خصوص متهم ۳۹ ساله پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست هر گونه اطلاعات و اخبار در زمینه استخراج ارز دیجیتال را بلافاصله به سامانه ۱۱۰ اطلاع رسانی نمایند.