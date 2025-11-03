به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال شهرستان با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان در حوزه تولیدات کشاورزی، اظهار کرد: تنگستان از نظر کشاورزی، گردشگری، شیلات و صنایع خرد ظرفیت‌های فراوانی دارد که اگر با نگاه توسعه‌محور مدیریت شوند، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش بیکاری و افزایش تولید ایفا کنند.

وی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از تولید کنندگان، گفت: تولیدکنندگان این شهرک کارآفرینان منطقه هستند و ما باید با نگاهی تسهیل‌گر، مسیر آن‌ها را باز کنیم.

فرماندار تنگستان ادامه داد: شهرک گلخانه‌ای بندر رستمی یک پتانسیل عظیم برای تثبیت نیروی کار جوان و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در سطح شهرستان است و مدیران دستگاه‌های اجرایی با همکاری و هم‌افزایی در جهت رفع مشکلات شهرک تلاش کنند.

محور اصلی این نشست، بررسی مشکلات موجود در شهرک گلخانه‌ای بندر رستمی و تدوین راهکارهای عملیاتی برای تسریع در بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این پروژه حیاتی عنوان شد.