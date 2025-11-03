  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶

فرماندار تنگستان: ۹۰ هکتار شهرک کشاورزی در بندر رستمی ایجاد می‌شود

فرماندار تنگستان: ۹۰ هکتار شهرک کشاورزی در بندر رستمی ایجاد می‌شود

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: ۹۰ هکتار شهرک کشاورزی در بندر رستمی این شهرستان ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال شهرستان با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان در حوزه تولیدات کشاورزی، اظهار کرد: تنگستان از نظر کشاورزی، گردشگری، شیلات و صنایع خرد ظرفیت‌های فراوانی دارد که اگر با نگاه توسعه‌محور مدیریت شوند، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش بیکاری و افزایش تولید ایفا کنند.

وی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از تولید کنندگان، گفت: تولیدکنندگان این شهرک کارآفرینان منطقه هستند و ما باید با نگاهی تسهیل‌گر، مسیر آن‌ها را باز کنیم.

فرماندار تنگستان: ۹۰ هکتار شهرک کشاورزی در بندر رستمی ایجاد می‌شود

فرماندار تنگستان ادامه داد: شهرک گلخانه‌ای بندر رستمی یک پتانسیل عظیم برای تثبیت نیروی کار جوان و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در سطح شهرستان است و مدیران دستگاه‌های اجرایی با همکاری و هم‌افزایی در جهت رفع مشکلات شهرک تلاش کنند.

محور اصلی این نشست، بررسی مشکلات موجود در شهرک گلخانه‌ای بندر رستمی و تدوین راهکارهای عملیاتی برای تسریع در بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این پروژه حیاتی عنوان شد.

کد مطلب 6644065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها