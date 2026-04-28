سلیمانی: شهرک کشاورزی بندر رستمی نماد تحول در اقتصاد روستایی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در نشست بررسی و هماهنگی احداث شهرک کشاورزی بندر رستمی تنگستان با تأکید بر اهمیت ایجاد شهرکهای تخصصی در بخش کشاورزی برای توسعه پایدار منطقه، گفت: شهرک کشاورزی بندر رستمی یکی از طرحهای مهم و اثرگذار در حوزه اقتصاد و اشتغال شهرستان است که میتواند علاوه بر افزایش بهرهوری تولیدات کشاورزی، زمینهساز ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنایع پاییندستی و تثبیت جمعیت در روستاها و مناطق کمبرخوردار باشد.
وی با اشاره به ضرورت تسریع در روند آمادهسازی زیرساختها، افزود: تمام دستگاههای خدماترسان موظفاند برنامه زمانبندی مشخص برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز شهرک کشاورزی ارائه دهند و فرمانداری نیز آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی، هماهنگیهای بینبخشی را برای رفع موانع احتمالی انجام دهد.
فرماندار تنگستان با بیان اینکه نگاه ما به این پروژه، نگاهی راهبردی و بلندمدت است، خاطرنشان کرد: انتظار داریم جهاد کشاورزی استان و شهرستان با جدیت بیشتری موضوعات فنی و اجرایی را پیگیری کنند؛ از جمله تکمیل مطالعات، تعیین کاربریها، ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی و جذب سرمایهگذاران واجد شرایط و همچنین لازم است موضوع آموزش و توانمندسازی بهرهبرداران، در کنار اقدامات زیرساختی، در دستور کار قرار گیرد تا شهرک پس از راهاندازی، بهصورت حرفهای و پایدار اداره شود.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت همافزایی میان دستگاهها تأکید کرد و گفت: موفقیت این طرح منوط به همکاری همه دستگاههاست و هرگونه تعلل در تأمین زیرساختها به معنای به تأخیر افتادن بهرهمندی مردم منطقه از فرصتهای شغلی و درآمدی این شهرک است، بنابراین لازم است همه دستگاهها این پروژه را به عنوان یک اولویت استانی و شهرستانی ببینند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای بندر رستمی در حوزه کشاورزی و شیلات، اظهار امیدواری کرد: با تکمیل زیرساختها و آغاز عملیات اجرایی، شهرک کشاورزی بندر رستمی میتواند به الگویی موفق در سطح استان تبدیل شود و نقش مهمی در تقویت زنجیره تولید، از مزرعه تا بازار، ایفا کند.
در این نشست که با حضور معاون جهاد کشاورزی مدیر امور اراضی و شهرکهای استان و مدیران شهرستان برگزار شد، آخرین وضعیت پیگیریها و اقدامات مربوط به تأمین زیرساختهای این شهرک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
