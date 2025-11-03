مدارس بندرعباس و شرق هرمزگان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی و وزش باد شدید شمالشرقی با سرعتی تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت که همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی استان خواهد بود؛ کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار استان هرمزگان تشکیل شد.
وی افزود: بر اساس تصمیم کارگروه شرایط اضطراری ناشی از پدیده گرد و غبار و با موافقت استاندار هرمزگان؛ بهمنظور حفظ سلامت دانشآموزان، کلاسهای مقطع ابتدایی در شهرستانهای بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، سیریک و جاسک در نوبت صبح روز سهشنبه ۱۳ آبان بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
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