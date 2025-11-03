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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۲

مدارس بندرعباس و شرق هرمزگان تعطیل شد

مدارس بندرعباس و شرق هرمزگان تعطیل شد

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: به دلیل شرایط نامساعد آب وهوایی مدارس بندرعباس و شهرستان های شرق هرمزگان تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی و وزش باد شدید شمال‌شرقی با سرعتی تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت که همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی استان خواهد بود؛ کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار استان هرمزگان تشکیل شد.

وی افزود: بر اساس تصمیم کارگروه شرایط اضطراری ناشی از پدیده گرد و غبار و با موافقت استاندار هرمزگان؛ به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، کلاس‌های مقطع ابتدایی در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، سیریک و جاسک در نوبت صبح روز سه‌شنبه ۱۳ آبان به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6644101

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    نظرات

    • یاسی IR ۰۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      1 0
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      فقط ابتدایی دیگه دانش آموزان مهم نیستن دوباره شروع شد همیشه همین آش و همین کاسه بوده نمیدونم چرا تو هرمزگان اصلا براش مهم نیست سال گذشته هم دانش آموزان با تندباد باید میرفتن مدرسه گردو خاک میاد باید برن باد شدید میاد باید برن آقایان لطفا یه تصمیم درست بگیرین
    • فاطمه مرادی IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      1 0
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      حاجی ابادم گرد غباره پس چرا حاجی اباد تعطیل نمیکنید
    • IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      0 1
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      کارای الکی زیاد می‌کنن
    • IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 1
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      دبیرستانی ها هم آدم هستن چرا تعطیل نمیشوند؟
    • علیرضا IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      0 0
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      خوب

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