به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه خیبر خرمآباد در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع هواداران و رسانههای محترم میرسانیم، در پی شکایت باشگاه خیبر خرمآباد و با دستور فرماندهی محترم فراجا و همچنین اقدام ضربتی پلیس استان لرستان، اقدامات لازم در خصوص فعالیت غیرقانونی یک صفحه مجازی با نام و عنوان مشابه صفحه رسمی باشگاه خیبر انجام شد و گرداننده این صفحه دقایقی پیش توسط پلیس دستگیر شد.
صفحه موردنظر طی ماههای گذشته با استفاده از نام و عنوان مشابه باشگاه خیبر خرمآباد و انتشار مطالب و پوسترهایی با مضامین و گرایشهای سیاسی، بارها موجب ایجاد شائبه و سوءبرداشت در افکار عمومی شده بود؛ بهگونهای که در برخی موارد این تصور ایجاد میشد که مطالب منتشرشده، مواضع رسمی باشگاه خیبر است.
باشگاه خیبر خرمآباد ضمن تأکید بر اینکه هیچگونه ارتباطی با این صفحه و گرداننده آن نداشته است، اعلام میکند موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شده و در پی اقدام پلیس، فرد موردنظر دستگیر و موضوع در حال طی مراحل قانونی است.
باشگاه خیبر خرمآباد تأکید میکند هرگونه فعالیت رسانهای و مجازی با استفاده از نام، عنوان، نشان و هویت باشگاه، بدون مجوز رسمی، موردتأیید این باشگاه نبوده و مسئولیت تبعات و عواقب قانونی چنین فعالیتهایی بر عهده اشخاص و گردانندگان آن خواهد بود.
در پایان، باشگاه خیبر خرمآباد بار دیگر از تمامی رسانههای محترم و فعالان عرصه اطلاعرسانی درخواست میکند پیش از انتشار یا بازنشر هرگونه مطلب، تصویر، پوستر یا موضعگیری منتسب به باشگاه، از رسمی و معتبر بودن منبع آن اطمینان حاصل کنند و از نسبتدادن مطالب صفحات غیررسمی به باشگاه خیبر خرمآباد خودداری کنند.
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