لزوم تأمین واکسن موردنیاز جمعیت دامی برای مقابله با بیماری تب برفکی

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز دوشنبه در نشست با رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تشریح وضعیت پرورش دام در لرستان، اظهار داشت: جمعیت دامی استان شامل چهار و نیم‌میلیون رأس دام سبک و ۱۲۰ هزار رأس دام سنگین است و لرستان از استان‌های دارای جمعیت بالای دامی در کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت کنونی بیماری تب برفکی سویه جدید اگزوتیک، اقدامات مشترک سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان در تأمین اعتبارات استانی برای مقابله و پیشگیری از بیماری و انجام واکسیناسیون در واحدهای صنعتی را تشریح کرد و تأمین واکسن موردنیاز دام‌های سبک‌وسنگین در واحدهای سنتی را از اولویت‌های پیشگیری و کنترل این بیماری عنوان کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور ضمن تشریح وضعیت بیماری تب برفکی در کشور، اعلام کرد واکسن موردنیاز جمعیت دامی کشور و استان‌های مختلف طی روزهای آتی تأمین خواهد شد و در این زمینه قول مساعد داد.