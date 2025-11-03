داریوش فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شهر کرمانشاه در آبان‌ماه میزبان پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کشور خواهد بود.

وی افزود: با توجه به عملکرد مطلوب این اداره‌کل در حوزه صنایع‌دستی طی سال گذشته، موفق شدیم برای دومین سال پیاپی مجوز برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی را از معاونت صنایع‌دستی کشور دریافت کنیم.

فرمانی با تأکید بر اینکه برگزاری این رویداد ملی نقش بسزایی در رونق بازار فروش هنرمندان دارد، تصریح کرد: حضور هنرمندانی از سراسر کشور، علاوه بر ایجاد فرصت فروش مستقیم آثار، زمینه تبادل تجربه و آشنایی با ظرفیت‌ها و نوآوری‌های جدید در حوزه صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با هدف حمایت از هنرمندان، معرفی شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع‌دستی و تقویت جایگاه کرمانشاه به عنوان یکی از قطب‌های هنری کشور برگزار می‌شود.