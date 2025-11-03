استقرار ۸۰ پزشک متخصص طرحی در سطح لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی، تعداد ۸۰ پزشک متخصص در تمام رشتهها به همت دانشگاه علوم پزشکی در لرستان مستقر شدند.
تعداد ۸۰ پزشک متخصص در تمام رشتههای تخصصی آسیبشناسی، قلب، ارتوپدی، نورولوژی، پوست، بیهوشی، داخلی، پزشکی هستهای، عفونی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، اورولوژی، چشم، رادیو آنکولوژی، رادیولوژی، روانپزشکی، زنان و زایمان، طب اورژانس، طب فیزیکی، کودکان و گوش و حلق و بینی در سطح استان توزیع شدند تا در راستای ارائه خدمات سلامت و درمان بیماران خود گام برداشته و باعث ارتقا شاخصهای دانشگاه شوند.
محمد سیف معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این مراسم با ارائه گزارشی از تعداد بیمارستانهای استان و عملکرد بیمارستانهای دانشگاهی در ششماهه اول سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: از مجموع ۲۷ بیمارستان دولتی و خصوصی در سطح استان، ۱۷ بیمارستان دانشگاهی وجود دارد که به ارائه خدمات سلامت میپردازند و امروز ۸۰ پزشک متخصص نیز به مجموع کادر تخصصی ما در دانشگاه اضافه میشود که بر حسب نیاز هر شهرستانی مستقر خواهند شد.
وی نسخه شفابخش وزارت بهداشت را نظام ارجاع توصیف کرد و گفت: به نظر بنده نسخه شفابخش وزارت بهداشت و درمان کشور، سیستم نظام ارجاع است که اگر این سیستم بهدرستی اجرا شود از پرت منابع در حوزه بهداشت و درمان، جلوگیری میکند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان خدمت به مردم، توأم با رفعت و مهربانی را مهمتر از ارائه خدمات دارو و درمان به بیماران مراجعهکننده به پزشک را توصیف کرد و گفت: اگر پزشکان متخصص با سعهصدر پای درد دلهای بیماران خود بنشینند و به حرف بیمارانشان خوب گوش بدهند؛ قطعاً مردم خدماتی را که دریافت میکنند، رضایتبخشتر خواهد بود.
سیف وجود پزشکان متخصص و حضور آنها در استان لرستان را افتخاری دانست که باعث دلگرمی کل مجموعه دانشگاه است.
وی همچنین گریزی به بحث آنکالی و مقیمی پزشکان متخصص زد و گفت: برنامه آنکالی پزشکان یک سری دستورالعمل وزارتی دارد و ما بر اساس نیاز هر شهرستان و تعداد پزشکان متخصص مقیمی، سعی میکنیم طوری برنامه آنکالی شما را برنامهریزی کنیم که کمترین مشکل را برایتان به وجود بیاورد و تحقق این امر مهم با تعامل و همکاری شما عزیزان صورت میگیرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: مقیمی منوط به این است که پزشک متخصص در محل کارش حضوری فعال داشته و تایمکس داشته باشد تا بتواند بر اساس آن و طبق جدول پلکانی، حقوق و مزایایش محاسبه شده و دیگر پرداختیهای دانشگاهی، از جمله کارانه پزشکان را نیز دریافت کند.
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