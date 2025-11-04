به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی در نشست وبیناری پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور که با حضور معاون وزیر، همکاران وزارتخانه و مدیران استانی شامگاه دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی سفرهای استانی رئیس‌جمهور شنیدن مشکلات و دغدغه‌های مردم از نزدیک و تلاش برای پیگیری و رفع آن‌ها است و این مهم در دستور کار دولت قرار دارد.

وی افزود: در این سفرها بر اساس اولویت‌های عمرانی و توسعه‌ای هر استان، منابع اعتباری لازم برای پروژه‌های مهم تخصیص می‌یابد و بخش قابل توجهی از مصوبات نیز به ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص دارد. به همین دلیل سفرهای استانی دولت، فرصتی ارزشمند برای جهش توسعه‌ای استان‌ها محسوب می‌شود.

نجفی تصریح کرد: خوشبختانه کرمانشاه جزو اولین استان‌هایی بود که دکتر پزشکیان و هیأت دولت به آن سفر کردند و این رویداد فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و تعالی استان فراهم ساخت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه اعلام کرد: در جریان این سفر، مبلغ ۲۶ هزار میلیارد و ۸۷۷ میلیون تومان اعتبار برای اجرای ۷۵ پروژه عمرانی استان تخصیص یافت که یک اتفاق مهم و تحول‌آفرین برای آینده کرمانشاه محسوب می‌شود.

وی پیگیری اجرای مصوبات و جذب اعتبارات را از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌ها دانست و گفت: پیگیری مداوم و هفتگی مصوبات سفر رئیس‌جمهور محترم به استان در سطح وزارتخانه‌ها باید اولویت اصلی مدیران ادارات و نهادهای مختلف باشد و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

نجفی در ادامه افزود: به دستور استاندار کرمانشاه، کمیته پیگیری مصوبات سفر در حوزه عمرانی تشکیل شده و تاکنون چندین نشست تخصصی با حضور مدیران دستگاه‌های مختلف برگزار شده است. در این جلسات روند پیشرفت پروژه‌های سفر، نحوه تخصیص اعتبارات و گزارش پیگیری‌های انجام‌شده هر هفته با حضور مدیر مربوطه بررسی دقیق و مستمر می‌شود.

وی تاکید کرد: در نشست امروز نیز آخرین روند پیشرفت پروژه‌ها و میزان تخصیص اعتبارات مصوب سفر ریاست محترم جمهور به استان با حضور مدیران دستگاه‌هایی چون آب منطقه‌ای، برق منطقه‌ای، آبفا، بنیاد مسکن، دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی، شهرداری کرمانشاه و سایر دستگاه‌های مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در پایان گفت: انتظار می‌رود مدیران استان با روحیه جهادی، برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر، زمینه تحقق کامل مصوبات سفر و تسریع در اجرای پروژه‌ها را فراهم آورند تا نتایج این اقدامات به‌زودی در زندگی مردم و توسعه استان نمایان شود.