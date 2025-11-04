محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از نشست دوجانبه خود با مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به میزبانی دفتر وی در تهران خبر داد و افزود: در این نشست موضوعات مهمی از جمله توسعه حمل‌ونقل ریلی و ارتقای خدمات رفاهی به مسافران مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت افزایش توقف قطارها در ایستگاه‌های شاهرود، دامغان، سمنان و گرمسار، تصریح کرد: در این دیدار خواستار توجه ویژه به تسهیل تردد مسافران استان شدیم.

استاندار سمنان از استقبال مدیرعامل راه‌آهن کشور از پیشنهادات استان و اعلام آمادگی این شرکت برای اختصاص یک رام قطار ویژه از تهران به مقصد سمنان خبر داد و تاکید کرد: در این دیدار بر شفاف‌سازی برنامه حرکت و توقف قطارها در ایستگاه‌های استان تأکید شد تا مسافران از زمان‌بندی دقیق آگاه باشند.

کولیوند افزود: این تصمیم گامی مؤثر در راستای رفع نیازهای سفر ریلی شهروندان و توسعه خدمات حمل‌ونقل در منطقه ارزیابی می‌شود.