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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۹:۳۳

وعده راه‌آهن برای تخصیص قطار ویژه از مبدا تهران به استان سمنان

وعده راه‌آهن برای تخصیص قطار ویژه از مبدا تهران به استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان با اشاره به دیدار با مدیرعامل شرکت راه‌آهن کشور، از تأمین یک رام قطار ویژه از مبدأ تهران برای مسافران این استان خبر داد.

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از نشست دوجانبه خود با مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به میزبانی دفتر وی در تهران خبر داد و افزود: در این نشست موضوعات مهمی از جمله توسعه حمل‌ونقل ریلی و ارتقای خدمات رفاهی به مسافران مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت افزایش توقف قطارها در ایستگاه‌های شاهرود، دامغان، سمنان و گرمسار، تصریح کرد: در این دیدار خواستار توجه ویژه به تسهیل تردد مسافران استان شدیم.

استاندار سمنان از استقبال مدیرعامل راه‌آهن کشور از پیشنهادات استان و اعلام آمادگی این شرکت برای اختصاص یک رام قطار ویژه از تهران به مقصد سمنان خبر داد و تاکید کرد: در این دیدار بر شفاف‌سازی برنامه حرکت و توقف قطارها در ایستگاه‌های استان تأکید شد تا مسافران از زمان‌بندی دقیق آگاه باشند.

کولیوند افزود: این تصمیم گامی مؤثر در راستای رفع نیازهای سفر ریلی شهروندان و توسعه خدمات حمل‌ونقل در منطقه ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 6644371

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