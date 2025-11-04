به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، سوال محمد منان رئیسی نماینده مردم قم و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دستورکار قرار گرفت.

سوال از وزیر این بود که چرا وزارت علوم که مرکز نخبگانی کشور است، برنامه عملیاتی جدی برای کنشگری عملیاتی دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور نداشته و دچار روزمرگی شده است.

رئیسی پس از استماع پاسخ‌های وزیر علوم اعلام کرد: ۶ ماه به وزیر علوم فرصت دادم، اما کاری انجام نشد باید از ابتدای سال دوم برنامه هفتم، برنامه محوری و مأموریت محوری دانشگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت. وزیر باید متعهد شود که طی سه ماه این کار را انجام دهد، در غیر این صورت، به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت خواهم کرد.

در نهایت و با تعهد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده مردم قم به صورت مشروط قانع شد و پاسخ‌های وزیر به رأی گذاشته نشد.