هشدار نسبت به بازسازی غیر بهداشتی ظروف نچسب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نرگس سموری گفت: استفاده از ظروف اکسید شده، مواد نچسب صنعتی با گرید غیرغذایی و افزودنی‌های نامناسب در این فرآیند می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.

وی با اشاره به انجام بازسازی در برخی کارگاه‌های فاقد مجوز، افزود: نبود نظارت بهداشتی و انجام فرآیند در محیط‌های غیراستاندارد، احتمال آلودگی شیمیایی و کاهش ایمنی مصرف را افزایش می‌دهد.

سموری تأکید کرد: صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت برای بازسازی ظروف نچسب تنها از سوی معاونت‌های غذا و دارو انجام می‌شود و صرفاً واحدهای تولیدی دارای پروانه ساخت مجاز به اجرای این فرآیند هستند.

به گفته وی، واحدهای صنفی فقط مجاز به جمع‌آوری ظروف مستهلک و ارسال آنها به کارخانه‌ها یا کارگاه‌های دارای مجوز بهداشتی‌اند تا مراحل بازسازی تحت نظارت کامل انجام شود.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، ظروف بازسازی شده باید بر اساس استانداردهای ملی تولید شوند و درج عبارت بازسازی شده به صورت خوانا روی برچسب محصول الزامی است تا مصرف‌کنندگان از ماهیت کالا آگاه باشند.