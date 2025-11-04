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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

هشدار نسبت به بازسازی غیر بهداشتی ظروف نچسب

هشدار نسبت به بازسازی غیر بهداشتی ظروف نچسب

کارشناس سازمان غذا و دارو، نسبت به مخاطرات بازسازی ظروف نچسب بدون مجوز بهداشتی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نرگس سموری گفت: استفاده از ظروف اکسید شده، مواد نچسب صنعتی با گرید غیرغذایی و افزودنی‌های نامناسب در این فرآیند می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.

وی با اشاره به انجام بازسازی در برخی کارگاه‌های فاقد مجوز، افزود: نبود نظارت بهداشتی و انجام فرآیند در محیط‌های غیراستاندارد، احتمال آلودگی شیمیایی و کاهش ایمنی مصرف را افزایش می‌دهد.

سموری تأکید کرد: صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت برای بازسازی ظروف نچسب تنها از سوی معاونت‌های غذا و دارو انجام می‌شود و صرفاً واحدهای تولیدی دارای پروانه ساخت مجاز به اجرای این فرآیند هستند.

به گفته وی، واحدهای صنفی فقط مجاز به جمع‌آوری ظروف مستهلک و ارسال آنها به کارخانه‌ها یا کارگاه‌های دارای مجوز بهداشتی‌اند تا مراحل بازسازی تحت نظارت کامل انجام شود.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، ظروف بازسازی شده باید بر اساس استانداردهای ملی تولید شوند و درج عبارت بازسازی شده به صورت خوانا روی برچسب محصول الزامی است تا مصرف‌کنندگان از ماهیت کالا آگاه باشند.

کد مطلب 6644541
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۰۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      15 0
      پاسخ
      دیگه مگر گذاشتید سلامتی هم ماندگار بشه آخرش مرگه هر کس به یک بهانه ای باید بره
    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      1 0
      پاسخ
      با توجه به گرانی محصولات تفلونی از مسئولین درخواست می شود نام و نشانی کارگاه های استاندارد برای بازسازی ظروف تفلون اعلام شود. وقتی مردم خبر ندارند، به کجا مراجعه کنند؟
    • زهرا IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      1 0
      پاسخ
      لطفاکارگاه های که ازنظر بهداشتی برای ظروف تفلون استاندارد دارندمعرفی کنید کجا ظروف برای بازسازی ببریم از کجا جواب سوال بگیریم

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