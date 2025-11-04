فریاد بلند «نسل z» علیه استکبار جهانی؛اینجا تهران پایتخت ایران است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها -امیرماهان محمدی یکتا: امروز ۱۳ آبان است، تجلی وحدت، بیداری و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امروز نسل جدید از دانش آموزان تا دانشجویان در کنار خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف به میدان آمده‌اند و در صحنه راهپیمایی حاضر شده‌اند تا پیام استکبارستیزی را مخابره کنند و نشان دهند این پیام زنده و ماندگار است، حضوری باشکوه، پاسخی کوبنده به بدخواهان ملت و تأکیدی دوباره بر اقتدار و عزت ایران اسلامی.

۱۳ آبان امسال رنگ و بویی متفاوت‌تر دارد، امسال شهرستان‌های استان تهران با نام شهدای دانش‌آموز جنگ دوازده‌روزه به استقبال یوم‌الله سیزدهم آبان رفتند، جنگی که در آن ۳۴ دانش‌آموز و ۷ فرهنگی به شهادت رسیدند.

نسل امروز همان‌قدر پای انقلاب ایستاده که نسل امام و جنگ ایستادند / ‏دانش‬ آموزان و دانشجویان فرهنگ ساز هستند

راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان ری رأس ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه در هوای نیمه پاییزی، از خیابان فداییان اسلام به سمت میدان نماز و گلزار شهدای گمنام آغاز و دانش‌آموزان با در دست داشتن پرچم‌های ایران با شعار «مرگ بر آمریکا» فضا را پر کرده بودند و می‌گفتند که مکتب قاسم سلیمانی‌ها و سردار سلامی‌ها هستند.

راهپیمایی دشمن شکن و ضد استکباری یوم الله ۱۳ آبان در قبله تهران با حضور جمع کثیری از مردم شهیدپرور و ولایتمدار شهرستان ری، مسئولین و رؤسای دستگاه‌ها و دانش آموزان و دانشجویان انقلابی پیرو خط امام راحل (ره) برگزار و در این راهپیمایی سید علی یزدی خواه علی یزدی‌خوا، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت.

یکی از فرهنگیان حاضر در راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان ری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نسل امروز همان‌قدر پای انقلاب ایستاده که نسل امام و جنگ ایستادند، امروز دانش آموزان و دانشجویان و نسل فرهنگ ساز و آگاه جامعه هستند.

۱۳ آبان یعنی مقاومت؛ یعنی نترسیدن از تحریم و تهدید

در اسلامشهر، احمدآباد مستوفی، واوان و چهاردانگه نیز جمعیت پرشوری از دانش‌آموزان و خانواده‌ها در این حماسه حاضر شدند، شعار «تا آخر ایستاده‌ایم» در میان صفوف دانش‌آموزی طنین‌انداز بود.

یکی دانشجویان حاضر در این حماسه در گفت و گو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: ۱۳ آبان یعنی مقاومت؛ یعنی نترسیدن از تحریم و تهدید، ما در جنگ ۱۲ روزه ماندیم و روبروی دشمن متجاوز ایستادیم و همچنان خواهیم ایستاد.

دانش‌آموزان امروز، پیام‌آوران بیداری فردای انقلاب‌اند

در شهر بهارستان نیز راهپیمایی ۱۳ آبان حال و هوای خاصی داشت، دانش‌آموزان بهارستان نیز با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از استکبار جهانی فریاد زدند گفتند، دهه هشتادی‌ها و دهه نودی ها پای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.

یک معلم بهارستانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان گفت: دانش‌آموزان امروز، پیام‌آوران بیداری فردای انقلاب‌اند.

همه آمدند تا رسوایشان کنند

مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهرستان پردیس نیز در سالروز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، برگزار شد، مراسم روز ملی استکبارستیزی و راهپیمایی و تجمع مردمی یوم الله ۱۳ آبان از ساعت ۹:۳۰ صبح در شهرستان پردیس با حضور مسئولان، خانواده معظم شهدا و دانشجویان و دانش آموزان شهرستان برگزار شد. و دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با حضور گسترده خود در این روز بزرگ بار دیگر فریاد استکبارستیزی سر دادند و وفاداری خویش به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

نسل امروز باید با ایمان و علم پرچم استقلال را به قله برساند

همزمان با ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار، مردم ملارد با حضور مسئولان و دانش آموزان انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه استکبار جهانی با شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر منافق» ابراز کردند.‌

به مناسبت روز تسخیر لانه جاسوسی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز و همزمان با سراسر کشور، مسئولان، دانش آموزان و اقشار مختلف مردم غیرتمند و ولایتمدار ملارد در بلوار الغدیر گردهم آمده، انزجاز خود را از استکبار جهانی و صهیونیسم کودک کش ابراز کردند.

️شرکت کنندگان در تجمع ضد استکباری ۱۳ آبان در شهرستان ملارد باردیگر با آرمانهای امام راحل و رهبر انقلاب تجدید بیعت کرده و با شعارهای مرگ بر آمریگا و مرگ بر اسرائیل انزجار و نفرت خود را از جنایات رژیم سفاک صهیونیستی در به شهادت رساندن زنان و کودکان بی گناه فلسطین و غزه اعلام نمودند. ️

حجت الاسلام مهدی خوبانی امام جمعه شهرستان ملارد به عنوان سخنران این مراسم در سخنانی اظهار کرد: روز شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و روز استکبارستیزی دو روی یک سکه هستند، هر دو بیانگر مبارزه بی‌امان با طاغوت و ظلم‌اند.

امام‌جمعه ملارد با اشاره به جایگاه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها افزود که آن بانوی بزرگ تنها یک چهره تاریخی نیست بلکه تجلی گاه عظمت، معرفت، ایثار و جهاد است و نشان داد که زن می‌تواند در عین حفظ جایگاه والای خانوادگی، در صحنه اجتماعی و سیاسی هم حضوری تعیین‌کننده داشته باشد.وی الگوی حضرت فاطمه را چراغ راه زنان دانست و تاکید کرد: در جهانی که زن مورد هجوم فرهنگ منحط غرب قرار گرفته، الگوی فاطمه سلام‌الله‌علیها می‌تواند نور راه همه زنان باشد.

خوبانی در بخش دیگری از سخنان خود به چرایی استمرار تقابل ایران و آمریکا پرداخت و گفت: انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی نظم منطقه‌ای غرب را به چالش کشید و خواستار استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شد که این خواسته با منطق سلطه‌جویانه آمریکا در تضاد قرار گرفت.

او این تقابل را نزاع دو گفتمان خواند، گفتمانی که به گفته وی لیبرال‌سرمایه‌داری آمریکا استوار بر گسترش نفوذ، کشتار و غارت منابع بوده و در مقابل آن گفتمان استقلال‌محور انقلاب اسلامی است که بر کرامت انسان و نفی سلطه بنا شده است.‌

امام‌جمعه ملارد افزود: تجربه سایر ملل نشان می‌دهد هر کشوری که از مدار وابستگی خارج شود با واکنش خصمانه آمریکا روبه‌رو می‌شود و بنابراین، به اعتقاد وی، خصومت آمریکا با ایران یک پدیده ذاتی در نظام سلطه‌گری جهانی است نه ناشی از رفتار خاص جمهوری اسلامی.

خوبانی در بخش تاریخی سخنرانی، به مداخله‌های آمریکا در ایران اشاره کرد و ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۰ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نمونه‌هایی از واکنش غرب به تلاش‌های استقلال‌طلبانه ملت ایران خواند و گفت: در دهه‌های بعدی نفوذ آمریکا چنان گسترش یافت که ایران به پایگاه منطقه‌ای سیاست‌های واشنگتن بدل شد و آمریکا نمی‌خواست ایران به یک قدرت صنعتی مستقل تبدیل شود.

امام‌جمعه ملارد همچنین روز ۱۳ آبان را نماد فداکاری یک نسل دانست و گفت: دانش‌آموزان شجاع در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و دانشجویان در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ جان خود را فدای انقلاب کردند، شما دانش‌آموزان و جوانان امروز وارثان مستقیم آن شهدا هستید.

وی از جوانان خواست با اتصال به خداوند، پیوند با ولایت و اطاعت از امام و ولی جامعه و با به‌کارگیری دو سلاح ایمان و علم، کشور را به قله قدرت برسانند و تاکید کرد که با این دو سلاح پیروزی قطعی است.

قرائت قطعنامه و اجرای گروه سرود دسته جمعی دانش آموزان مدرسه از بخش‌های دیگر این مراسم بود.

سرود «ای ایران» در تجمع با شکوه راهپیمایی ۱۳ آبان پاکدشت طنین انداز شد

در پاکدشت نیز همه آمدند و با همخوانی سرود «ای ایران» در تجمع با شکوه راهپیمایی ۱۳ آبان روز دانش آموز را گرامی داشتند.

حجت الاسلام رضا جوکار، مام جمعه پاکدشت نیز در این مراسم اظهار کرد: درس استکبارستیزی از مکتب حضرت زهرا (س) و پیام قاطعی برای مستکبران جهانی است.

وی با تشکر از حضور باشکوه مردم به ویژه دانش‌آموزان، این حضور را الهام‌بخش و پر معنا خواند و با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س)، مهمترین آموزه زندگی ایشان را «درس استکبارستیزی» عنوان کرد و گفت: حضور شما دانش‌آموزان، پیام روشنی به دشمنان مستکبر است که ملت ایران تا محو سیاست‌های شیطانی در صحنه حاضر است.

امام جمعه پاکدشت در تبیین شعار «مرگ بر آمریکا» تصریح کرد: این شعار به معنای مخالفت با مردم آمریکا نیست، بلکه به معنای مرگ بر سیاست‌های استکباری و ضد انسانی دولت آمریکا است.

جوکار با اشاره به شکست دشمن در جنگ نظامی، هشدار داد: امروز میدان اصلی، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است و دشمن با ابزارهای نوین مانند فضای مجازی، شما دانش‌آموزان را هدف گرفته است.

امام جمعه پاکدشت در پایان خطاب به جوانان گفت: شما با بصیرت و اقتدار، آینده ایران را خواهید ساخت و پرچم جمهوری اسلامی را بر قله‌های موفقیت به اهتزاز درخواهید آورد.

۵ هزار دانش‌آموز قدسی در ورزشگاه شهدا علیه استکبار جهانی فریاد زدند / تقدیر از دانش‌آموزان نخبه قدسی

همزمان با سیزدهم آبان، ورزشگاه شهدای شهرستان قدس میزبان گردهمایی پرشور ۵ هزار نفری دانش‌آموزان بود که با اجرای برنامه‌های فرهنگی و سرودهای انقلابی، بار دیگر پیام استکبارستیزی خود را به دنیا مخابره کردند، در این مراسم که با هدف گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز برگزار شد، دانش‌آموزان با در دست داشتن پرچم‌های ایران و پلاکاردهای استکبارستیزی، فریاد "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" سر دادند.

علیرضا فاتحی‌نژاد، فرماندار شهرستان قدس، در این مراسم با تجلیل از روحیه انقلابی دانش‌آموزان گفت: امروز شما دانش‌آموزان، وارثان راستین آرمان‌های شهیدان هستید و این گردهمایی پرشور، نشان‌دهنده تداوم راه شهدا توسط نسل جوان انقلاب است.

برنامه‌های این گردهمایی شامل سرودهای دسته‌جمعی، اجرای مداحی و بیانیه استکبارستیزی بود که دانش‌آموزان وحدت و انسجام خود را در برابر توطئه‌های دشمنان نظام اسلامی به نمایش گذاشتند.

در حاشیه این گردهمایی، از جمعی از دانش‌آموزان نخبه در رشته‌های علمی، فرهنگی و ورزشی با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.