خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: هوای پاییزی سنندج خنک و دل‌چسب، صدای همهمه دانش‌آموزان در میدان آزادی طنین‌انداز شده است.

پرچم‌های ایران در دستان کوچک اما استوار آنان می‌رقصند و پلاکاردهایی با شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در میان جمعیت بالا و پایین می‌رود.

سیزدهم آبان برای این نوجوانان فقط یک روز تاریخی نیست؛ یادآور شجاعتی است که از دل ایمان برخاست و نسل جوان را با مفهوم ایستادگی و استقلال آشنا کرد.

روایت امام جمعه سنندج از معنای واقعی ۱۳ آبان

ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، این روز را روزی بزرگ در تاریخ ایران اسلامی دانست و گفت: امروز من لازم می‌دانم در خدمت همه دانش‌آموزان فداکار این سرزمین عرض تبریک و تهنیت داشته باشم، سیزدهم آبان یادآور فداکاری‌ها و رسالت‌هایی است که ملت ما با صبر و شکیبایی در راه انقلاب اسلامی از خود نشان داد.

وی با استناد به آیه شریفه «وَذَکِّرْهُم بِأَیَّامِ اللَّهِ» افزود: خداوند به پیامبر فرمان می‌دهد که روزهای خدا را برای مردم یادآوری کن. سیزدهم آبان یکی از آن روزهاست که باید همواره برای نسل جوان بازگو شود تا بدانند استقلال و آزادی این کشور آسان به دست نیامده است.

ماموستا رستمی تأکید کرد: تبیین تاریخ انقلاب و جنایات آمریکا علیه ملت ایران، وظیفه‌ای است بر دوش معلمان و دانشگاهیان و باید در مدارس و دانشگاه‌ها، این حوادث برای نسل جدید تشریح شود تا بدانند که ملت ایران با دست خالی، اما با ایمان و وحدت، در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاد و پیروز شد.

وحدت، کلید استقامت ملت

ماموستا رستمی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با اشاره به نقش وحدت در پیروزی انقلاب اسلامی و مقاومت مردم ایران گفت: در طول سال‌های جنگ تحمیلی و دوران تحریم، ملت ایران با صبر و استقامت، وحدت خود را حفظ کرد، امروز نیز این اتحاد باید ادامه یابد.

امام جمعه سنندج بیان کرد: مسئولان باید با فکر و خدمت به مردم، به‌ویژه اقشار محروم، این روحیه را زنده نگه دارند.

وی افزود: میدان جنگ تنها محل دفاع از کشور نیست؛ خدمتگزاری به مردم نیز میدانی از جهاد است، همان‌گونه که عبادت نیمی از ایمان است، خدمت به جامعه نیز نیمی دیگر از ایمان به شمار می‌رود. امروز روز وفاداری و خدمت به مردم است.

وی گفت: سیزدهم آبان یادآور رشادت ملت ایران است، این روز تنها متعلق به دانش‌آموزان نیست، بلکه روز بیداری همه ملت‌ها در برابر ظلم و استکبار جهانی است. ملت ایران نشان داد که با وحدت و ایمان می‌تواند بر هر دشواری پیروز شود.

دانش‌آموزان امروز، ادامه‌دهندگان راه فردا

در میان جمعیت، گروهی از دانش‌آموزان با پرچم‌هایی در دست، در کنار هم ایستاده‌اند.

مریم احمدی، دانش‌آموز پایه نهم، با چشمانی پر از شور می‌گوید: برای ما سیزده آبان یعنی غیرت، یعنی اینکه کشورمان را خودمان بسازیم، نسل پدر و مادرهای ما برای استقلال جنگیدند، حالا نوبت ماست که با علم و دانش از کشورمان دفاع کنیم.

امیر سلیمانی، دانش‌آموز دیگری که در مراسم حضور دارد، می‌گوید: من فکر می‌کنم حضور ما در این راهپیمایی فقط یک مراسم نیست، بلکه یک نوع اعلام حضور است؛ اینکه نشان دهیم جوانان کردستان پای ارزش‌های انقلاب ایستاده‌اند.

پیامی برای نسل آینده

در کنار جایگاه مراسم، گروهی از دانش‌آموزان نیز سرودی می‌خوانند و پرچم‌های در دستشان را در دست می‌چرخانند و اینگونه حکایت خود را از انقلاب اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

زهرا محمدی، دانش‌آموز سنندجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: برای من ۱۳ آبان فقط یک مراسم نیست، بلکه یادآور شجاعت و غیرت جوان‌هایی است که برای استقلال کشورشان ایستادند. می‌خواستم با حضورم نشان بدهم که نسل ما هم ادامه‌دهنده راه آنهاست.

کامیار امینی، دانش‌آموز دبیرستانی نیز اعلام می‌دارد: پدرم همیشه می‌گوید ما باید قدر امنیت و آزادی امروزمان را بدانیم. به همین خاطر اومدم تا بگم نسل جدید هم در برابر زورگویی دشمن کوتاه نمیاد.

نازنین رضایی، دانش‌آموز پایه دهم نیز تصریح کرد: به نظر من ۱۳ آبان یعنی بیداری، یعنی اینکه مردم ما فهمیده‌اند باید خودشان تصمیم بگیرند و کشورشان را خودشان بسازند این روز برای من روز غروره.

مبین محمدپور، دانش‌آموز کلاس یازدهم نیز اضافه کرد: ۱۳ آبان یه نماد ایستادگیه؛ هم روز دانش‌آموز است، هم روز مبارزه با استکبار، این یعنی ما دانش‌آموزان فقط دنبال درس نیستیم، دنبال آگاهی هم هستیم.

در مراسم، صدای سرود دانش‌آموزان در فضای میدان طنین‌انداز می‌شود، جمعیت با شوق و امید همراهی می‌کند.

میراثی از ایمان برای فردا

راهپیمایی به پایان می‌رسد، اما پیام آن همچنان در فضا جاری است. کودکان پرچم‌ها را برمی‌چینند، اما در نگاهشان نشانه‌ای از افتخار و تعلق موج می‌زند، ۱۳ آبان برای آنان نه فقط یاد گذشته، بلکه انگیزه‌ای برای آینده است.

نسل امروز با شعارهایی که از ایمان برمی‌خیزد، راه نسل‌های دیروز را ادامه می‌دهد؛ نسلی که امام جمعه سنندج از آن با عنوان «فرزندان آگاه انقلاب» یاد کرد.

امروز سنندج، شهری با فرهنگی کهن و روحی مقاوم، بار دیگر نشان داد که در مسیر استقلال، آزادی و ایمان، گام‌هایش استوار است.