به گزارش خبرگزاری مهر در نشست خبری معرفی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری متمرکز بر سهام ناشران صادرات محور و با درآمد ارزی بازار سرمایه با نماد معاملاتی «هم‌ارز»؛ محمدحسین عسگری، معاون اسبق بورس انرژی از این صندوق به‌عنوان گامی تازه برای مدیریت ریسک ارزی و ثبات‌بخشی به بازارهای مالی یاد کرد و افزود: بازار سرمایه کشور نیازمند چنین نوآوری‌هایی است تا فاصله میان دارایی‌های واقعی و سرمایه‌گذاری مالی را کاهش دهد و برای سرمایه‌گذاران محیطی ایمن و پیش‌بینی‌پذیر فراهم سازد.

وی با اشاره به اهداف، ساختار و اثرات اقتصادی این صندوق و ارائه چشم‌انداز ابزارهای مالی مبتنی بر ارز در ایران؛ درباره فلسفه شکل‌گیری این صندوق، توضیح داد: در سال‌های اخیر نرخ ارز به متغیر اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده بطوری که از هزینه تولید و قیمت کالاها تا سودآوری شرکت‌ها و حتی بودجه خانوارها، همگی به شدت از نوسانات ارزی اثر می‌پذیرند.

این درحالی است که در بازار سرمایه کشور ابزار رسمی و شفافی برای پوشش این ریسک وجود نداشت و بسیاری از سرمایه‌گذاران برای در امان ماندن از تلاطم‌های ارزی، ناگزیر به بازارهای غیررسمی یا خرید دارایی‌هایی مانند طلا و دلار روی می‌آورند که خود عاملی برای افزایش بی‌ثباتی اقتصادی است. صندوق "هم‌ارز" در پاسخ به همین نیاز طراحی شده تا مسیر قانونی و شفاف سرمایه‌گذاری هم‌جهت با نرخ ارز را فراهم کند.

بر اساس این گزارش وی در پاسخ به چگونگی ترکیب سرمایه‌گذاری این صندوق گفت: پرتفوی هم‌ارز شامل مجموعه‌ای از شرکت‌های صادرات‌محور و دارای درآمد ارزی است که محصولات خود را بر اساس قیمت‌های جهانی می‌فروشند و از قیمت‌گذاری دستوری مصون هستند.

این صندوق برخلاف صندوق‌های بخشی، فرابخشی عمل می‌کند و از میان صنایع مختلف مانند پتروشیمی، فلزی و معدنی، دارویی، غذایی، روان کار، پالایشی و حتی بانکی، بهترین گزینه‌های ارزی و صادراتی را انتخاب می‌کند. همین ساختار باعث می‌شود ریسک تمرکز در یک صنعت خاص کاهش یابد و بازدهی صندوق با ثبات بیشتری همراه باشد.

در ادامه نیز عسگری درباره بازدهی صندوق در سناریوهای مختلف اقتصادی پاسخ داد: اگر تحریم‌ها تشدید شود، معمولاً نرخ ارز افزایش یافته و ارزش ریالی درآمدها و دارایی‌های ارزی شرکت‌ها رشد می‌کند؛ در نتیجه، سهام این شرکت‌ها نیز صعودی خواهد بود و دارندگان واحدهای صندوق از این رشد منتفع می‌شوند. اما در صورت کاهش تحریم‌ها نیز میزان صادرات شرکت‌ها افزایش می‌یابد و هزینه‌های دور زدن محدودیت‌ها حذف می‌شود که نتیجه آن رشد سود عملیاتی و بنیادی خواهد بود.

به بیان دیگر، صندوق "هم‌ارز" در هر دو شرایط، از پشتوانه منطقی برای حفظ و افزایش ارزش برخوردار است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اثرات کلان این ابزار مالی بر اقتصاد کشور گفت: به‌جای هدایت نقدینگی به بازارهای غیر مولد و سفته‌بازی، صندوق‌های ارز محور می‌توانند سرمایه مردم را به سمت فعالیت‌های مولد و شرکت‌های تولیدی هدایت کنند. این رویکرد ضمن آنکه برای سرمایه‌گذاران بازدهی معقول و امن‌تری ایجاد می‌کند، به ثبات اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.

به گفته وی «هم‌ارز» ابزاری است که به جای ایجاد تلاطم، سرمایه را از درون خود اقتصاد ایران، به نفع رشد و تولید، فعال می‌کند.

وی درباره زمان آغاز فعالیت صندوق «هم ارز» اعلام کرد: پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری سهم‌نگر جام جم با نماد "هم‌ارز"، در هفته پایانی آبان‌ماه امسال انجام خواهد شد و از طریق کلیه کارگزاری‌های عضو فرابورس در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

در بخش پایانی نشست، عسگری با اشاره به اهمیت گسترش ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه گفت: این صندوق تنها آغاز راه است. در آینده نزدیک می‌توان شاهد شکل‌گیری ابزارهای مشتقه از جمله معاملات اختیار معامله بر روی نماد این صندوق نیز بود.