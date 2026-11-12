بلاتر: جایزه صلح فیفا به ترامپ دیوانگی بود؛ او علیه ایران جنگید

به گزارش خبرنگار مهر، سپ بلاتر رئیس پیشین فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، در گفتگو با مجله آلمانی «اشپیگل» انتقادات تندی را علیه جیانی اینفانتینو، رئیس فعلی این نهاد، مطرح کرد و نسبت به شیوه مدیریت او در فیفا واکنش نشان داد.



بلاتر در این مصاحبه با انتقاد از وضعیت کنونی فیفا اظهار داشت: فیفا در حال رنج کشیدن است و در حال حاضر فردی این سازمان را اداره می‌کند که اجازه داده است چشم‌هایش کور شود.



رئیس پیشین فیفا در ادامه به تصمیم اینفانتینو برای اعطای جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا اشاره کرد و گفت: اینفانتینو به فردی جایزه صلح نوبل می‌دهد که کمی بعد جنگی علیه ایران آغاز می‌کند؛ این اتفاق دیوانه‌کننده است.



بلاتر همچنین با استفاده از تعبیری تند، اینفانتینو را یک دیکتاتور توصیف کرد و درباره نحوه ارتباط او با کارکنان فیفا گفت: افرادی در فیفا به من می‌گویند که هیچ‌کس نمی‌تواند همراه او سوار آسانسور شود. او فردی دست‌نیافتنی است.



رئیس پیشین فدراسیون جهانی فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از رفتار و تصمیم‌های اینفانتینو عنوان کرد: او دیگر هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و هیچ‌چیزی از این مسائل نمی‌فهمد. شاید روزی لازم باشد او را در یک بیمارستان روان‌پزشکی بستری کنند.



بلاتر در ادامه این گفتگو به برخی تصمیم‌های انضباطی فیفا نیز پرداخت و از لغو محرومیت فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی فوتبال آمریکا، پس از دریافت کارت قرمز انتقاد کرد.



او در این باره گفت: این بدترین اتفاق است. قوانین و مقررات ممکن است تفسیر شوند، اما قوانین بازی باید برای همه یکسان باشند و نمی‌توان آن‌ها را به شکل متفاوتی اجرا کرد.



رئیس پیشین فیفا همچنین مدعی شد که اینفانتینو از امکانات و منابع مالی این نهاد برای جلب حمایت فدراسیون‌های ملی در انتخابات ریاست فیفا استفاده می‌کند. به گفته بلاتر، رئیس فعلی این نهاد با وعده افزایش کمک‌های مالی به فدراسیون‌ها در پی جلب آرای آن‌هاست.



بلاتر در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع جانشینی احتمالی اینفانتینو پرداخت و از سباستین کو، رئیس فدراسیون جهانی دوومیدانی، به‌عنوان گزینه مورد نظر خود برای ریاست فیفا نام برد.



او با اشاره به سوابق کو در فوتبال و حضورش در کمیته اخلاق فیفا اظهار داشت که وی از شخصیت قدرتمندی برخوردار است و انتخاب فردی از انگلیس، به‌عنوان سرزمین مادری فوتبال، برای ریاست فیفا می‌تواند اتفاق مثبتی باشد.



بلاتر همچنین اعلام کرد که از سال ۲۰۱۶ تاکنون هیچ ارتباط مستقیمی با اینفانتینو نداشته است.



در مقابل، فیفا در واکنش به برخی انتقادات مطرح‌شده، اعلام کرد سفرهای اینفانتینو در چارچوب وظایف رسمی ریاست این نهاد انجام می‌شود. این نهاد همچنین تأکید کرد تصمیم مربوط به لغو محرومیت فولارین بالوگون از سوی ارکان قضایی مستقل فیفا اتخاذ شده است.



اظهارات اخیر بلاتر در حالی مطرح شده که روابط او با اینفانتینو از زمان کناره‌گیری‌اش از ریاست فیفا در سال ۲۰۱۶ همواره با انتقادها و اختلاف‌نظرهایی همراه بوده است.