به گزارش خبرنگار مهر، رامین الماسی صبح پنج‌شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت احداث طرح راه میامی- جاجرم که در جاجرم برگزار شد، اظهار کرد: این محور یکی از موضوعات اصلی و پیشران‌های توسعه خراسان شمالی است و کار باید با سرعت و قدرت بیشتری پیش برود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی تصریح کرد: ما در تلاش برای رفع موانع احتمالی هستیم تا این طرح با افتتاح رسمی، کام مردم را شیرین کند.

وی افزود: باید منابع مالی جدی‌تری تزریق شود تا سرعت انجام کار بیشتر شود، زیرا تاخیر در راه‌اندازی این طرح، خسارت به خراسان شمالی وارد می‌کند و باید این موضوع حل و فصل شود.

الماسی بیان کرد: در این طرح کار بسیار بزرگی انجام شده است و با تزریق ظرفیت‌های مالی بیشتر، می‌توان آن را به سرانجام رساند. وزارت راه نیز طرح احداث جاده میامی- جاجرم را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد تا علاوه بر کوتاه شدن مسیر دسترسی، در مصرف میزان سوخت و ارتقای امنیت و ایمنی جاده‌ای نیز موثر واقع شود.