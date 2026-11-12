به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبیات صبح امروز پنجشنبه در دومین جلسه قرارگاه نظارت واحد بر بازار اظهار کرد: در ۲۰ روز گذشته، دو هزار و ۸۰۰ واحد صنفی و انبار مورد بازرسی قرار گرفت و برای ۸۵۲ واحد متخلف پرونده تشکیل شد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد نظارت بر بازار از بازرسی‌های مقطعی به پایش مستمر افزود: نظارت‌ها به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود و در ساعات شب، انبارهای ذخیره کالا و مراکز پخش در اولویت فعالیت اکیپ‌های نظارتی قرار دارند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: هر هفته قیمت ۵۰ قلم از کالاهای مصرفی اصلی تعیین و قیمت‌های مصوب به‌صورت مستمر به اطلاع شهروندان می‌رسد تا شفافیت لازم در بازار ایجاد شود.