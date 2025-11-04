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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

حماسه استکبار ستیزی مردم تنکابن

حماسه استکبار ستیزی مردم تنکابن

تنکابن- حماسه یوم الله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در شهرستان تنکابن با استقبال پرشور مردم و دنش آموزان برگزار شد.

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کد مطلب 6644765

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