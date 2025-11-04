به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا احمدیان رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی کشور ظهر امروز (سه شنبه) در حاشیه افتتاح پروژه باز مهندسی فرآیندهای خدمات منتخب زمین در جمع خبرنگاران در تشریح «سامانه مدیریت زمین و عملکرد آن» گفت: به واسطه ده فرآیند بین دستگاهی که ابلاغ کردیم و طراحی سامانه‌ای که انجام شده، تقریباً توانستیم حدود ۳۳ هزار هکتار زمین و اراضی را حفظ و حراست کنیم.

وی افزود: این اقدام به عنوان شروع کار اتفاق خوبی است اما نکته این است که این آغاز راه است و اعتقاد بنده بر این است که هنوز فرآیندها در این زمینه چابک نیستند و خدمات ما کامل نشده است و باید سرعت کارها را بیشتر کنیم تا این حجم توسعه پیدا کند.

رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: سازمان زمین و مسکن نیز در این پلتفرم حضور دارد و تقریباً بیش از ۱ میلیون و ۹۰۰ نفر از مردم روی این پلتفرم، ثبت نام کردند و تقریباً از این تعداد حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ نفر درخواستی در بحث زمین داشتند و ما باید بتوانیم مسأله فرآیندها را در این موضوع کامل کنیم.

احمدیان بیان کرد: موضوعی که با ۴ دانشگاه داریم این است که وارد فرآیند تمام ۱۲۰ خدمتی که در موضوع زمین وجود دارد، شویم و به دستگاه‌ها ورود کنیم و پس از چابک سازی فرآیندها، اکشن‌های اضافه را حذف کنیم.

وی ادامه داد: ما نباید فرآیندها را به گونه‌ای طراحی کنیم که به افراد در سازمان‌ها وصل شود و ما قرار است فرآیندها را هوشمند کنیم. در نظام هوشمند ما خیلی وابسته به افراد نیستیم بلکه به رفتارهای هوشمند وابسته ایم و این موضوعی است که در این خدمات و پلتفرم پیگیری می‌شود.

رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: ما در حوزه زمین‌های روستایی مشکلاتی داریم. اتصال ما به سامانه حداقل ممکن است و ما حتماً و بدون شک این موضوع را حل خواهیم کرد. وزارت کشور پای کار آمده و جلساتی در این زمینه داشتیم. مشکلاتی از قبیل موازی کاری‌های سامانه‌ای وجود دارد و سازمان اداری و استخدامی حسب تکلیف حتماً این موازی کاری‌ها را جمع خواهد کرد.

احمدیان عنوان کرد: هر دستگاهی به این سامانه متصل نشود، حتماً به عنوان تخلف اداری، به نهاد نظارتی معرفی می‌شود.

وی در رابطه با اینکه چه دستگاه‌هایی تاکنون به این سامانه متصل شدند، گفت: طبق برآورد در ۱۲۰ خدمتی که گفته شد، ۱۰ فرآیند بین دستگاهی وجود دارد و دستگاه‌های اصلی مانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شرکت گاز و … به این سامانه وصل هستند. ممکن است دستگاه‌های فرعی به این سامانه وصل نباشند اما تکلیف است و همه باید متصل شوند.

رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: نکته قابل توجه این است که ما مبنای اتصال را روی فرآیند گذاشتیم و تقسیم کار به این شکل است که ریاست کمیته احصا و ابلاغ فرآیندها بر عهده سازمان اداری و استخدامی باشد و زیرساخت و توسعه نرم افزار بر عهده سازمان فناوری اطلاعات؛ یعنی آنچه به عنوان فرآیند است با ابلاغ ریاست سازمان اداری و استخدامی به وزیر ارتباطات جهت اعمال در سامانه، ابلاغ می‌شود.

احمدیان در پایان اذعان کرد: متولی فنی سامانه زمین، وزارت اطلاعات است و کارهای فنی آن انجام شده است. هدف گذاری ما این است که این سامانه تا پایان سال تکمیل شود اما هم توسعه سامانه و هم هماهنگ کردن دستگاه‌ها سخت است و امیدوار هستم تا اواخر تابستان سال آینده در یک نقطه بهینه بالای ۹۰ درصد از سامانه زمین باشیم.