  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

۳۳ هزار هکتار زمین با اجرای ۱۰ فرآیند بین‌دستگاهی حفاظت شد

۳۳ هزار هکتار زمین با اجرای ۱۰ فرآیند بین‌دستگاهی حفاظت شد

رئیس امور هوش مصنوعی سازمان اداری و استخدامی، خبر داد: با ابلاغ ۱۰ فرآیند بین‌دستگاهی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، از تضییع ۳۳ هزار هکتار اراضی جلوگیری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا احمدیان رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی کشور ظهر امروز (سه شنبه) در حاشیه افتتاح پروژه باز مهندسی فرآیندهای خدمات منتخب زمین در جمع خبرنگاران در تشریح «سامانه مدیریت زمین و عملکرد آن» گفت: به واسطه ده فرآیند بین دستگاهی که ابلاغ کردیم و طراحی سامانه‌ای که انجام شده، تقریباً توانستیم حدود ۳۳ هزار هکتار زمین و اراضی را حفظ و حراست کنیم.

وی افزود: این اقدام به عنوان شروع کار اتفاق خوبی است اما نکته این است که این آغاز راه است و اعتقاد بنده بر این است که هنوز فرآیندها در این زمینه چابک نیستند و خدمات ما کامل نشده است و باید سرعت کارها را بیشتر کنیم تا این حجم توسعه پیدا کند.

رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: سازمان زمین و مسکن نیز در این پلتفرم حضور دارد و تقریباً بیش از ۱ میلیون و ۹۰۰ نفر از مردم روی این پلتفرم، ثبت نام کردند و تقریباً از این تعداد حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ نفر درخواستی در بحث زمین داشتند و ما باید بتوانیم مسأله فرآیندها را در این موضوع کامل کنیم.

احمدیان بیان کرد: موضوعی که با ۴ دانشگاه داریم این است که وارد فرآیند تمام ۱۲۰ خدمتی که در موضوع زمین وجود دارد، شویم و به دستگاه‌ها ورود کنیم و پس از چابک سازی فرآیندها، اکشن‌های اضافه را حذف کنیم.

وی ادامه داد: ما نباید فرآیندها را به گونه‌ای طراحی کنیم که به افراد در سازمان‌ها وصل شود و ما قرار است فرآیندها را هوشمند کنیم. در نظام هوشمند ما خیلی وابسته به افراد نیستیم بلکه به رفتارهای هوشمند وابسته ایم و این موضوعی است که در این خدمات و پلتفرم پیگیری می‌شود.

رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: ما در حوزه زمین‌های روستایی مشکلاتی داریم. اتصال ما به سامانه حداقل ممکن است و ما حتماً و بدون شک این موضوع را حل خواهیم کرد. وزارت کشور پای کار آمده و جلساتی در این زمینه داشتیم. مشکلاتی از قبیل موازی کاری‌های سامانه‌ای وجود دارد و سازمان اداری و استخدامی حسب تکلیف حتماً این موازی کاری‌ها را جمع خواهد کرد.

احمدیان عنوان کرد: هر دستگاهی به این سامانه متصل نشود، حتماً به عنوان تخلف اداری، به نهاد نظارتی معرفی می‌شود.

وی در رابطه با اینکه چه دستگاه‌هایی تاکنون به این سامانه متصل شدند، گفت: طبق برآورد در ۱۲۰ خدمتی که گفته شد، ۱۰ فرآیند بین دستگاهی وجود دارد و دستگاه‌های اصلی مانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شرکت گاز و … به این سامانه وصل هستند. ممکن است دستگاه‌های فرعی به این سامانه وصل نباشند اما تکلیف است و همه باید متصل شوند.

رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: نکته قابل توجه این است که ما مبنای اتصال را روی فرآیند گذاشتیم و تقسیم کار به این شکل است که ریاست کمیته احصا و ابلاغ فرآیندها بر عهده سازمان اداری و استخدامی باشد و زیرساخت و توسعه نرم افزار بر عهده سازمان فناوری اطلاعات؛ یعنی آنچه به عنوان فرآیند است با ابلاغ ریاست سازمان اداری و استخدامی به وزیر ارتباطات جهت اعمال در سامانه، ابلاغ می‌شود.

احمدیان در پایان اذعان کرد: متولی فنی سامانه زمین، وزارت اطلاعات است و کارهای فنی آن انجام شده است. هدف گذاری ما این است که این سامانه تا پایان سال تکمیل شود اما هم توسعه سامانه و هم هماهنگ کردن دستگاه‌ها سخت است و امیدوار هستم تا اواخر تابستان سال آینده در یک نقطه بهینه بالای ۹۰ درصد از سامانه زمین باشیم.

کد مطلب 6644956
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها