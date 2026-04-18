به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی اظهار کرد: با دستور رئیس‌جمهور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فرآیند تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی پس از چند سال انتظار در مسیر نهایی‌سازی قرار گرفت.

وی با قدردانی از رئیس‌جمهور به دلیل صدور این دستور مهم، ادامه داد: پس از ماه‌ها پیگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس و دولت، دکتر پزشکیان با صدور دستور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه برای تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، اقدامی بسیار مثبت، ضروری و قابل تقدیر انجام داد.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:حذف شرکت‌های واسطه به معنای پایان حضور پیمانکاران در فرآیند جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی است و با اجرای این سیاست، نیروها به‌صورت مستقیم با دستگاه مربوطه قرارداد منعقد خواهند کرد.

وی افزود: با حذف واسطه‌ها، ادامه فرآیندها از جمله تبدیل وضعیت نیروها در چهارچوب قوانین جاری و با تعامل دولت و مجلس انجام خواهد شد.

صوفی در پایان با تشکر از نمایندگان پیگیر این موضوع و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، خواستار اجرای سریع‌تر دستور رئیس‌جمهور شد.