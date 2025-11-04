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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

۳۵۰ دانش‌آموز دختر دشتی به راهیان نور اعزام شدند

۳۵۰ دانش‌آموز دختر دشتی به راهیان نور اعزام شدند

بوشهر- ۳۵۰ دانش‌آموز دختر شهرستان دشتی در قالب اردوی سه‌روزه راهیان نور، با هفت دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دشتی صبح سه‌شنبه در آیین بدرقه دانش آموزان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: راهیان نور کلاس درس زنده‌ای برای تربیت دینی و انقلابی نوجوانان ماست؛ در این سفر، شما از مطالعه به مشاهده می‌رسید. دفاع مقدس و شهدا را که تا امروز در کتاب‌ها خوانده‌اید، اکنون با چشم خود خواهید دید.

حجت‌الاسلام علی زاهددوست افزود: معلم این کلاس، شهدا هستند و آموزه‌های آن ایمان، فداکاری، جهاد، شهادت و ولایتمداری است. ایمان و اخلاص اگر در وجود کسی جمع شود، او قهرمان خواهد شد و شهدا قهرمانان واقعی ملت ما هستند.

امام جمعه دشتی با اشاره به تغییر میدان جهاد در عصر امروز اظهار داشت: روزی نوجوان ۱۳ ساله‌ای جان خود را برای اسلام و انقلاب فدا کرد، اما امروز دشمن به‌دنبال تسخیر ذهن و ایمان شما از طریق فضای مجازی است. باید با افزایش دانش و بصیرت، در برابر این تهاجم ایستادگی کنید.

۳۵۰ دانش‌آموز دختر دشتی به راهیان نور اعزام شدند

وی خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: شما پاسداران آینده انقلاب هستید. این سفر را با نیت خالص و تفکر آغاز کنید و راوی ایمان و مقاومت شهدا در میان هم‌نسلان خود باشید.

کد مطلب 6645052

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