به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دشتی صبح سه‌شنبه در آیین بدرقه دانش آموزان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: راهیان نور کلاس درس زنده‌ای برای تربیت دینی و انقلابی نوجوانان ماست؛ در این سفر، شما از مطالعه به مشاهده می‌رسید. دفاع مقدس و شهدا را که تا امروز در کتاب‌ها خوانده‌اید، اکنون با چشم خود خواهید دید.

حجت‌الاسلام علی زاهددوست افزود: معلم این کلاس، شهدا هستند و آموزه‌های آن ایمان، فداکاری، جهاد، شهادت و ولایتمداری است. ایمان و اخلاص اگر در وجود کسی جمع شود، او قهرمان خواهد شد و شهدا قهرمانان واقعی ملت ما هستند.

امام جمعه دشتی با اشاره به تغییر میدان جهاد در عصر امروز اظهار داشت: روزی نوجوان ۱۳ ساله‌ای جان خود را برای اسلام و انقلاب فدا کرد، اما امروز دشمن به‌دنبال تسخیر ذهن و ایمان شما از طریق فضای مجازی است. باید با افزایش دانش و بصیرت، در برابر این تهاجم ایستادگی کنید.

وی خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: شما پاسداران آینده انقلاب هستید. این سفر را با نیت خالص و تفکر آغاز کنید و راوی ایمان و مقاومت شهدا در میان هم‌نسلان خود باشید.