بیش از ۳۸ هزار کیلوگرم نوشیدنی فاسد در آبادان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله شکری ظهر امروز در گفتگویی رسانه‌ای در آبادان اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت آبادان از واحدهای عرضه و نگهداری موادغذایی، یک انبار حاوی نوشابه و انواع نوشیدنی فاسد رصد و شناسایی شد.

وی اضافه کرد: در همین راستا پس از هماهنگی با مراجع قضایی، بازدید مشترک با حضور کارشناسان بهداشت محیط، رئیس اداره اماکن و نماینده اداره صمت از محل انجام و میزان ۳۸ هزار و ۲۷۲ کیلوگرم انواع نوشیدنی غیرقابل مصرف به دلیل شرایط غیربهداشتی محل نگهداری، معیوب بودن بسته‌بندی و فاسد شدن، کشف و ضبط شد.

شکری افزود: باتوجه به مضرات مصرف موادغذایی فاسد و تاریخ گذشته و لزوم پیشگیری از توزیع این کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، نوشیدنی‌های یاد شده پس از سیر مراحل قانونی معدوم و پرونده متخلف به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

رییس مرکز بهداشت آبادان گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی به صورت ۲۴ ساعته با سامانه ۱۹۰ تماس حاصل فرمایند یا به صورت حضوری به مرکز بهداشت مراجعه کنند تا بدون اغماض با متخلفان بهداشتی برخورد قانونی صورت گیرد.