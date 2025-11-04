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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

رمضان شریف: نسل جوان با ایمان و تخصص آینده ایران را می‌سازد

رمضان شریف: نسل جوان با ایمان و تخصص آینده ایران را می‌سازد

اراک – رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه گفت: جوانان امروز با آگاهی، تخصص و پایبندی به ارزش‌ها، آینده ایران را با ایمان و دانایی می‌سازند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف پیش ازظهر سه‌شنبه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در اراک، با اشاره به نقش بی‌بدیل نسل جوان در تداوم مسیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اکنون جوانان ایران با بهره‌مندی از دانش روز و تعهد به آرمان‌های انقلاب، پرچم‌دار عزت و پیشرفت کشور هستند.

وی با یادآوری سال‌های وابستگی ایران به بیگانگان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: در آن دوران، بیش از ۱۳۰ هزار مستشار آمریکایی در کشور حضور داشتند و تصمیم‌گیری‌ها نه در تهران، بلکه در سفارتخانه‌ها و پایتخت‌های غربی انجام می‌شد.

رئیس مرکز اسناد دفاع مقدس افزود: انقلاب اسلامی عزت ازدست‌رفته ملت ایران را بازگرداند و اکنون نیز با وجود همه فشارها و تهدیدها، کشور در جایگاه اقتدار و استقلال ایستاده است.

سردار شریف با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی، تصریح کرد: رئیس‌جمهور آمریکا از تسلیم یا بمباران سخن می‌گوید اما تجربه نشان داده است که هر تهدیدی، انسجام ملت ایران را بیشتر کرده و چهره واقعی دشمنان را آشکارتر ساخته است.

وی ادامه داد: نسل جدید ایران امروز بیش از گذشته به ماهیت دشمنان این کشور آگاه شده و در برابر جنگ رسانه‌ای و تحریف تاریخی، هوشیارانه ایستاده است.

سردار شریف با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: در آن سال‌ها، دو ابرقدرت زمان، آمریکا و شوروی در حمایت از رژیم بعث عراق متحد شدند اما در برابر اراده ملت ایران شکست خوردند.

وی افزود: برای حفظ امنیت کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی و کردستان، هزاران شهید تقدیم شد و امنیت کنونی کشور حاصل خون همان شهدا است و نباید اجازه داد تاریخ تحریف شود و جانفشانی و فداکاری‌ها به فراموشی سپرده شود.

رئیس مرکز اسناد دفاع مقدس همچنین نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای بازنمایی خاندان پهلوی هشدار داد و گفت: بازگشت آن دوران ممکن و پذیرفتنی نیست تجربه آن سال‌ها نشان داد که وابستگی به جز تحقیر و تاراج نتیجه‌ای نتیجه‌ای نداشت‌.

وی با تاکید بر نقش جوانان در آینده سازی کشور گفت: امروز جوانان آگاه، متخصص و پایبند به ارزش‌ها هستند و با تکیه بر ایمان و دانایی، تداوم بخش مسیر پیشرفت و عزت ایران هستند.

کد مطلب 6645241

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