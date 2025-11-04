به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف پیش ازظهر سه‌شنبه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در اراک، با اشاره به نقش بی‌بدیل نسل جوان در تداوم مسیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اکنون جوانان ایران با بهره‌مندی از دانش روز و تعهد به آرمان‌های انقلاب، پرچم‌دار عزت و پیشرفت کشور هستند.

وی با یادآوری سال‌های وابستگی ایران به بیگانگان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: در آن دوران، بیش از ۱۳۰ هزار مستشار آمریکایی در کشور حضور داشتند و تصمیم‌گیری‌ها نه در تهران، بلکه در سفارتخانه‌ها و پایتخت‌های غربی انجام می‌شد.

رئیس مرکز اسناد دفاع مقدس افزود: انقلاب اسلامی عزت ازدست‌رفته ملت ایران را بازگرداند و اکنون نیز با وجود همه فشارها و تهدیدها، کشور در جایگاه اقتدار و استقلال ایستاده است.

سردار شریف با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی، تصریح کرد: رئیس‌جمهور آمریکا از تسلیم یا بمباران سخن می‌گوید اما تجربه نشان داده است که هر تهدیدی، انسجام ملت ایران را بیشتر کرده و چهره واقعی دشمنان را آشکارتر ساخته است.

وی ادامه داد: نسل جدید ایران امروز بیش از گذشته به ماهیت دشمنان این کشور آگاه شده و در برابر جنگ رسانه‌ای و تحریف تاریخی، هوشیارانه ایستاده است.

سردار شریف با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: در آن سال‌ها، دو ابرقدرت زمان، آمریکا و شوروی در حمایت از رژیم بعث عراق متحد شدند اما در برابر اراده ملت ایران شکست خوردند.

وی افزود: برای حفظ امنیت کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی و کردستان، هزاران شهید تقدیم شد و امنیت کنونی کشور حاصل خون همان شهدا است و نباید اجازه داد تاریخ تحریف شود و جانفشانی و فداکاری‌ها به فراموشی سپرده شود.

رئیس مرکز اسناد دفاع مقدس همچنین نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای بازنمایی خاندان پهلوی هشدار داد و گفت: بازگشت آن دوران ممکن و پذیرفتنی نیست تجربه آن سال‌ها نشان داد که وابستگی به جز تحقیر و تاراج نتیجه‌ای نتیجه‌ای نداشت‌.

وی با تاکید بر نقش جوانان در آینده سازی کشور گفت: امروز جوانان آگاه، متخصص و پایبند به ارزش‌ها هستند و با تکیه بر ایمان و دانایی، تداوم بخش مسیر پیشرفت و عزت ایران هستند.

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