  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

«به آینده سپرده شد» بهرام دبیری به موزه هنرهای معاصر تهران رسید

«به آینده سپرده شد» بهرام دبیری به موزه هنرهای معاصر تهران رسید

نمایشگاه «به آینده سپرده شد» شامل گزیده‌ای از ۵۰ سال نقاشی بهرام دبیری، به مناسبت اهدای آثار به موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۹ آبان تا ۲۵ آذر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه «به آینده سپرده شد» با هدف مرور ۵۰ سال فعالیت هنری بهرام دبیری در این موزه برگزار خواهد شد. این نمایشگاه به مناسبت اهدای مجموعه‌ای از آثار این هنرمند پیشکسوت به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران برنامه‌ریزی شده است.

در این رویداد، بیش از ۶۵ اثر از دوره‌های مختلف کاری دبیری، دربرگیرنده‌ی مضامینی چون اسطوره، عشق و خشونت، به نمایش گذاشته می‌شود. مجموعه آثار ارائه‌شده، بر اساس آثار اهدایی و آثار موجود در گنجینه موزه انتخاب شده و در قالب روایتی از تداوم، تغییر و جست‌وجوی زیبایی سامان یافته است.

در این نمایشگاه، زبان تصویری یکی از چهره‌های شاخص نقاشی معاصر ایران بازخوانی می‌شود و گفتگویی میان گذشته و آینده‌ هنر معاصر ایران شکل می‌گیرد.

نمایشگاه «به آینده سپرده شد» از ۱۹ آبان تا ۲۵ آذر در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6645334
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      موزه با وجود محدویت فضا، آثار هر نقاشی را قبول می کنه یا فقط از بعضی ها؟ چند تا از کارای هنرمند را دارن که می خوان با گرون شدنش بعد این تبلیغات، سود ببرن؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه