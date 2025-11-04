«به آینده سپرده شد» بهرام دبیری به موزه هنرهای معاصر تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه «به آینده سپرده شد» با هدف مرور ۵۰ سال فعالیت هنری بهرام دبیری در این موزه برگزار خواهد شد. این نمایشگاه به مناسبت اهدای مجموعه‌ای از آثار این هنرمند پیشکسوت به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران برنامه‌ریزی شده است.

در این رویداد، بیش از ۶۵ اثر از دوره‌های مختلف کاری دبیری، دربرگیرنده‌ی مضامینی چون اسطوره، عشق و خشونت، به نمایش گذاشته می‌شود. مجموعه آثار ارائه‌شده، بر اساس آثار اهدایی و آثار موجود در گنجینه موزه انتخاب شده و در قالب روایتی از تداوم، تغییر و جست‌وجوی زیبایی سامان یافته است.

در این نمایشگاه، زبان تصویری یکی از چهره‌های شاخص نقاشی معاصر ایران بازخوانی می‌شود و گفتگویی میان گذشته و آینده‌ هنر معاصر ایران شکل می‌گیرد.

نمایشگاه «به آینده سپرده شد» از ۱۹ آبان تا ۲۵ آذر در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.