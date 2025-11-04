محمدی: توسعه کردستان نیازمند مدیران جسور و نگاهی نو است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی عصر سه شنبه در مراسم بزرگداشت «روز آمار و برنامه‌ریزی» که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: امروز نه تنها روز تجلیل از فعالان حوزه آمار و برنامه‌ریزی، بلکه روز بزرگداشت جایگاه این سازمان در نظام تصمیم‌سازی استان است.

وی با بیان اینکه «شرایط جامعه عادی نیست و مرزهای دانش و فناوری نسبت به گذشته تغییر یافته»، افزود: در چنین وضعیتی، آمارهای دقیق، نوآورانه و قابل استناد نقشی حیاتی در مسیر توسعه استان دارند.

محمدی با اشاره به تحولات اقتصادی و اجتماعی اخیر تصریح کرد: تغییر هنجارها و عرف‌های گذشته، تورم بالا و شرایط عمومی جامعه، نیاز به تفکر نو، خلاقیت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را بیش از پیش نمایان کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با بیان اینکه بخش‌های مختلف این سازمان از جمله بودجه، برنامه‌ریزی، منابع انسانی و پژوهش باید متناسب با شرایط جدید به‌روز شوند، گفت: در شرایط کنونی و حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه، وقفه‌ای در روند برنامه‌ریزی استان ایجاد نشد، اما برای عبور از وضعیت فعلی به مدیرانی اندیشمند، عمل‌گرا و جسور نیاز داریم.

محمدی ادامه داد: تحقق توسعه استان زمانی ممکن است که همه دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی با نگاهی عملیاتی و هماهنگ در مسیر برنامه‌ریزی مشارکت کنند تا تصمیمات اتخاذشده به بهبود واقعی وضعیت معیشتی و توسعه‌ای استان منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش مأموریت اصلی سازمان را جمع‌آوری اطلاعات دقیق و صحیح عنوان کرد و گفت: اجرای صحیح این مأموریت نیازمند دقت، امانت‌داری و صبر آمارگیران است. با وجود سختی‌های کار در فصول مختلف سال، انتظار می‌رود این وظیفه با تعهد اخلاقی بالا انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان از اجرای برنامه‌هایی برای ایجاد تغییرات ساختاری، تدوین چارت جدید سازمانی و بهبود وضعیت بیمه و رفاه کارکنان خبر داد و افزود: اقدامات خوبی برای ارتقای رضایت شغلی آمارگیران در دست اجراست.

محمدی همچنین به مأموریت‌های پیش‌روی سازمان اشاره کرد و گفت: در ماه‌های آینده دو پروژه مهم شامل سرشماری حوزه آمار و نفوس و مسکن و تکمیل اسناد توسعه شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد. سند آمایش استانی نیز باید با رویکردی جامع، به‌روز و عملیاتی پیش برود.

وی با تأکید بر اینکه «هدف سازمان تولید آمارهای کاربردی و تقاضامحور است»، اظهار داشت: این آمارها باید مبنای آسیب‌شناسی و اصلاح تصمیمات توسعه‌ای قرار گیرد تا کارایی داده‌ها در بازنشر و استفاده به حداکثر برسد.

محمدی در پایان با بیان اینکه بخشی از جامعه شامل مردم، مراکز علمی و مدیران اجرایی هنوز آشنایی کافی با خدمات سازمان ندارند، تصریح کرد: لازم است معرفی و تعامل بیشتری با این بخش‌ها صورت گیرد تا جایگاه واقعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان تثبیت شود.

گفتنی است؛ در ابتدای این مراسم مسعود سالمی بوکانی معاون آمار و اطلاعات سازمان، گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده، روند اجرای دوره‌های آمارگیری و چگونگی جمع‌آوری و استخراج داده‌ها ارائه کرد.