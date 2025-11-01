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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

حق شناس: تأمین اجتماعی نقش مؤثری در رونق تولید دارو در کشور دارد

حق شناس: تأمین اجتماعی نقش مؤثری در رونق تولید دارو در کشور دارد

رشت- استاندار گیلان با اشاره به اینکه ۱۵ قلم داروی جدید با محوریت داروهای تزریقی در استان تولید می‌شود، گفت: تأمین اجتماعی نقش مؤثری در رونق تولید دارو در کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر شنبه در مراسم افتتاح واحد جدید تولید دارو در یکی از شهرک‌های صنعتی گیلان اظهار کرد: خوشبختانه با توجه ویژه‌ای که ۶۰ شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی به بخش دارویی در سراسر کشور دارند، شاهد رشد قابل توجهی در این حوزه هستیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های شرکت تیپیکو افزود: مجموعه‌ای که امروز در استان گیلان افتتاح شد، تولید ۱۵ نوع داروی جدید را با محوریت داروهای تزریقی در دستور کار دارد و این اقدام گام مهمی در ارتقای ظرفیت دارویی استان و کشور محسوب می‌شود.

حق‌شناس با بیان اینکه تیپیکو از شرکت‌های بورسی و شفاف کشور به شمار می‌رود، ادامه داد: شفافیت مالی، سودآوری و نقش‌آفرینی این شرکت در حوزه دارو، نتیجه سیاست‌گذاری صحیح و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه است.

وی افزود: این شرکت به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان تأمین اجتماعی اکنون به نقطه‌ای رسیده که می‌تواند سهم عمده‌ای از داروهای مورد نیاز کشور را تولید و تأمین کند.

کد مطلب 6641600

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