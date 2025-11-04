هشدار مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان؛ آلودگی هوا آموزش را عقب انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری اعضای کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان که در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش برای پیشرفت باید به دغدغه تبدیل شود، اگر دغدغه برای مردم ایجاد شد قطعاً اتفاقات خوبی در این حوزه رخ می دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: در جلسات مطرح می کنم تعطیلی راهکار نیست بلکه مسکنی است که اتفاق ناگواری برای دانش آموزان رخ ندهد لذا باید دنبال راهکاری برای کاهش آلودگی بود تا ادارات و مدارس با قوت خود کار کنند.

وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش، بخش اعظم زمان سخنرانی خود را به مسأله آلودگی پرداختم و بیان کردم در خصوص کمک‌هایی که قرار است به این حوزه صورت گیرد، بیش از هر چیز فعال بودن مدارس مهم است.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به تعطیلی مدارس بیان کرد: از ابتدای مهرماه تاکنون ۴۳ روز کاری داشتیم که ۱۲ روز آن تعطیلات رسمی بوده، به دلیل آلودگی هوا پنج روز تعطیلی کامل و چهار روز آغاز فعالیت از ۹:۳۰ صبح را داشته ایم. با توجه به اینکه بهترین زمان صبح را از دست داده ایم یعنی این روزها هم با تعطیلی فرق ندارد لذا تاکنون یک سوم از کشور عقب مانده ایم.

علیفر افزود: آیا خرداد ماه از بنده سوال نمی شود چرا آموزش افت داشته است؟

وی، زمان طلایی آموزش برای معلمان را آبان و آذر ماه اعلام و اظهار کرد: ما ساکت ننشسته ایم، آموزش مجازی فعال است اما این نوع آموزش پنج رکن دارد؛ معلم و دانش آموز باید آماده باشند، ابزار ارتباطی فراهم و اینترنت در دسترس باشد و نرم افزار ارتباط گیری وجود داشته باشد، در نهایت اگر همه اینها مهیا باشند تنها ۲۰ درصد آموزش درست رخ می دهد.