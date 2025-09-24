به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آیین نواختن زنگ مقاومت در تالار شهدای فرهنگی ناحیه ۳ اهواز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: آغاز سال تحصیلی، آغاز شور و نشاط دوباره در جامعه است. ما برای تغییرات اساسی و پایدار نیازمند شناخت و آگاهی هستیم؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس بدون امکانات اولیه آغاز کردیم و امروز به توانمندی‌های بزرگی مانند تولید موشک‌های نقطه‌زن رسیده‌ایم.

وی تأکید کرد: اساس توسعه پایدار، تربیت نیروی انسانی ماهر است و نقطه آغاز این مسیر مدارس هستند. طی سه دهه گذشته، نیروی انسانی توانمندی در کشور تربیت شده که با خلاقیت و آگاهی خود تغییرات ملموسی را رقم زده‌اند.

علیفر ادامه داد: آموزش و پرورش خوزستان با مشکلات زیرساختی جدی مواجه است اما نباید دست روی دست گذاشت. با بهره‌گیری از نظر متخصصان ۱۵ اولویت راهبردی تعریف کرده‌ایم؛ از جمله افزایش ضریب نفوذ پیش‌دبستانی که باید به ۱۰۰ درصد برسد، چرا که خوزستان استانی دوزبانه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی اختصاصی برای انواع مدارس گفت: نمی‌توان یک برنامه واحد را در مدارس سمپاد و عادی اجرا کرد. همچنین برای هر مدرسه باید کارنامه آموزشی صادر شود تا دروس هدف مشخص شده و امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم شود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش خوزستان هنوز به دغدغه اصلی اولیا تبدیل نشده است، افزود: هیچ موفقیتی اتفاقی به دست نمی‌آید. دانش‌آموز، اولیا و معلمان سه ضلع موفقیت هستند. نظارت آموزشی خانواده‌ها علاوه بر تثبیت آموخته‌ها، به کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز منجر می‌شود.