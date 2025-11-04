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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

انتقال پروازهای قشم به فرودگاه‌های شیراز و کیش به دلیل گرد و غبار

انتقال پروازهای قشم به فرودگاه‌های شیراز و کیش به دلیل گرد و غبار

بندرعباس - به‌دلیل کاهش دید افقی ناشی از گرد و غبار، پروازهای قشم از فرودگاه‌های رشت، تبریز و تهران به فرودگاه‌های شیراز و کیش منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌دلیل شرایط نامساعد جوی و پدیده گرد و غبار که موجب کاهش شدید دید افقی شده است، پروازهای قشم از فرودگاه‌های رشت، تبریز و تهران به فرودگاه‌های شیراز و کیش تغییر مسیر داده‌اند.

طبق اعلام مقامات فرودگاهی، مسافران پیش از عزیمت به فرودگاه قشم باید برای کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره وضعیت پرواز خود با شماره‌های ۱۹۹ یا ۰۷۶۳۵۳۳۵۰۴۰ تماس بگیرند.

همچنین، مسئولان فرودگاه قشم از مسافران خواسته‌اند که با توجه به تغییرات ایجاد شده، از هرگونه حرکت غیرضروری به فرودگاه خودداری کنند تا از هرگونه سردرگمی جلوگیری شود.

کد مطلب 6645553

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