آوای میناب در اصفهان گلباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور در گروه اول با برگزاری دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و آوای میناب حدید در استادیوم آب منطقه‌ای اصفهان پیگیری شد که نماینده هرمزگان با نتیجه ۹ بر صفر شکست خورد.

شاگردان مجید ذاکری که برای نخستین بار در این رقابت‌ها حضور دارند با این شکست شش امتیازی باقی ماندند و در جدول دوازده تیمی گروه اول در مکان هشتم قرار گرفتند.

قضاوت این دیدار برعهده مهدی کری وند، حسین علیخانی، امیر پورهاشم و مهرداد جعفری بود.

در سایر دیدارهای هفته ششم گل‌گهر سیرجان ۲ بر یک نفت امیدیه را شکست داد، ماهان فسا و فجر سپاسی شیراز یک بر یک مساوی کردند، استقلال خوزستان و مس رفسنجان با نتیجه یک بر یک متوقف شدند، ستارگان آبی رامهرمز با یک گل مس شهر بابک را شکست داد و دو نماینده استان فارس الوند و برق شیراز این هفته استراحت داشتند.

لیگ دسته اول امیدهای کشور با حضور ۲۵ تیم در دو گروه دوازده و سیزده تیمی برگزار می‌شود و آوای میناب حدید در گروه اول با تیم‌های مس شهر بابک، سپاهان اصفهان، ماهان فسا، فجر سپاسی شیراز، استقلال خوزستان، ستارگان آبی رامهرمز، گل‌گهر سیرجان، نفت امیدیه، برق شیراز، مس رفسنجان و الوند شیراز هم‌گروه است.