تیم فوتبال شهرداری دزفول در آبادان گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر امروز در آبادان برگزار شد، سوشا مکانی، مرتضی اسدی، حسین بغلانی، مسعود ابراهیم‌زاده، حسین ساکی، آگوستو سزار، طالب ریکانی، محمدامین درویشی، مسلم مجدمی، حامد پاکدل و لوسیانو پریرا ترکیب اولیه تیم صنعت نفت را تشکیل دادند.

در پنجمین دقیقه این دیدار ضربه برگردان حامد پاکدل نخستین گل صنعت نفت در این مسابقه را شکل داد.

در دقیقه ۳۰ مسابقه، خطای مدافع شهرداری در محوطه جریمه بر روی امین درویشی منجر به خطای پنالتی شد؛ لوسیانو پریرا با قرار گرفتن پشت این ضربه، دومین گل صنعت نفت را به ثمر رساند.

در پنجاه و پنجمین دقیقه ضربه سر جواد کردونی بعد از برخورد با تیر دروازه به محمد شادکام رسید تا این بازیکن با ضربه‌ای آکروباتیک زننده گل سوم صنعت نفت باشد.

در دقیقه ۶۹ نیز پاس کرار جاسم در محوطه جریمه با ضربه نهایی محمد شادکام منجر به گل چهارم صنعت نفت شد.

در دقیقه ۷۸ پاس زمینی کرار جاسم به میلاد جهانی رسید تا این بازیکن زننده گل پنجم آبادانی‌ها باشد.

در دقیقه ۸۲ این دیدار نیز پس از آنکه ضربه پنالتی بازیکن شهرداری دزفول، ابتدا توسط نوشی صوفیانی برگشت داده شد؛ در ادامه توسط مهاجم این تیم به تک گل شهرداری بدل شد.

داود نوشی صوفیانی، مگنو باتیستا، کرار جاسم، محمد شادکام، علی عبداله‌زاده، جعفر سلمانی، میلاد جهانی، زبیر نیک‌نفس، محمدجواد کردونی، مجتبی رشیدی، رضا یزدان‌دوست و امیر احمدی در نیمه دوم‌ برای صنعت نفت به میدان رفتند.

حسن رمضانی، رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان، علی عیسی‌زاده، مدیرعامل موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان، مهندس سید حسن کشاورزی، عضو هیئت مدیره این موسسه و مظفر شاملی، رئیس هیئت فوتبال آبادان از نزدیک این مسابقه را تماشا کردند.