تیم فوتبال جوانان ایران امارات را گلباران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران در نخستین دیدار تدارکاتی‌اش در اردوی آماده‌سازی امارات شب گذشته برابر تیم جوانان امارات به پیروزی 8 بر 2 دست یافت. در این مسابقه که در زمین چمن باشگاه ایرانیان برگزار شد، سردار آزمون(3)، علی چوپانی، بشیر اسماعیلی، بهنام برزای، علیرضا جهانبخش و علی علیپور گل‌های جوانان ایران را به ثمر رساندند.

شاگردان اکبر محمدی روز پنجشنبه هفته جاری هم در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی آماده‌سازی امارات به مصاف یکی از تیم‌های امید باشگاه‌های این کشور می‌رود.

تیم فوتبال جوانان ایران خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا آماده می‌‍کند. اردوی آماده‌سازی این تیم روز 12 اسفندماه به پایان می‌رسد.