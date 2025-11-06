به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در دیدار دبیرکل بنیاد ایران یاران جوان کشور، با تأکید بر ضرورت ساماندهی و گسترش مشارکت مردم در امور اجتماعی و توسعه‌ای، گفت: ساماندهی مشارکت مردم یکی از نقاط ضعف ماست و باید نهادهایی که زمینه مشارکت مردم را تسهیل می‌کنند، فعال و مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به فعالیت‌های جهادی گسترده در سطح استان افزود: در استان کرمان اقدامات جهادی قابل توجهی انجام شده است، اما باید این فعالیت‌ها از ساختار دولتی خارج شده و عرصه‌های مشارکت مردمی در قالب نهادهای مردمی و عمومی همانند گذشته فعال شوند.

استاندار کرمان با تأکید بر نقش جوانان در توسعه کشور اظهار داشت: باید فضایی فراهم شود که مردم، به‌ویژه جوانان، احساس کنند جایی برای بروز و تحقق علایق و انگیزه‌های درونی خود در بحث اقدامات داوطلبانه دارند و در چنین شرایطی، می‌توان شاهد انجام کارهای بزرگ در استان و کشور بود.

طالبی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کرمان برای فعالیت نهادهای اجتماعی و مردم‌نهاد (NGOها) گفت: در کرمان عرصه کار فراوان است و بسترهای خوبی برای فعالیت نهادهای اجتماعی وجود دارد.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم کشور با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت کشور، بحث دیپلماسی استانی است که می‌تواند از ظرفیت استان‌ها برای ارتباطات بین‌المللی بهره‌برداری کند و ما در این زمینه آمادگی کامل داریم.

مقام عالی دولت در استان افزود: در قالب برنامه “لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵”، به دنبال معرفی و فعال‌سازی ظرفیت‌های استان در حوزه‌های گردشگری، سلامت، اقتصادی و فرهنگی هستیم و آمادگی داریم نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در کرمان برگزار کنیم تا ظرفیت‌های استان در سطح ملی و جهانی معرفی شود.

طالبی، خاطرنشان کرد: استان کرمان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز جایگاه مطلوبی دارد که برای تحقق اهداف توسعه‌ای، نیازمند تقویت رفت‌وآمدها و تعاملات دیپلماتیک هستیم.