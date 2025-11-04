طالبی: سازمان انرژی اتمی فعالیت معدنی بخش خصوصی در کرمان را تسهیل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در دیدار با معاون سازمان انرژی اتمی ایران در محل استانداری کرمان گفت: در دوره اخیر مدیریت سازمان انرژی اتمی شاهد تعاملات بسیار خوبی بوده‌ایم و خوشبختانه چالش‌های این حوزه نیز برطرف شده‌اند.

وی با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی باید تسهیل‌کننده مسیر فعالیت‌های معدنی بخش خصوصی در استان باشد، ادامه داد: انتظار می‌رود این سازمان در مباحث مختلف تعامل لازم را داشته باشد و در حمایت از بخش خصوصی و پیگیری پروژه‌های معدنی، نقش مؤثری ایفا کند.

استاندار کرمان با بیان اینکه شعار ما در استان کرمان این است که «یا راهی خواهیم یافت، یا راهی خواهیم ساخت» تصریح کرد: هدف اصلی ما بهره‌برداری از معادن است و اینکه این فعالیت با چه شکل و توسط چه کسی انجام شود، در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

طالبی، افزود: در مناطقی از استان که دارای پتانسیل معدنی هستند و هم‌زمان با محرومیت مواجه‌اند، باید اشتغال ایجاد کنیم و در این مسیر، انتظار داریم سازمان انرژی اتمی حداکثر همکاری را با بخش خصوصی و در پاسخ به استعلامات قانونی داشته باشد.

وی با اشاره به محدوده‌های معدنی در اختیار سازمان انرژی اتمی، درخواست کرد: برخی مناطق به لحاظ محرومیت و ضرورت تحول اقتصادی برای استان در اولویت بالاتری قرار دارند؛ بنابراین انتظار می‌رود سازمان انرژی اتمی در پروژه‌ها و واگذاری پهنه‌های معدنی، اولویت‌بندی اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار دهد تا کارها با نگاه توسعه‌محور پیش برود.

استاندار کرمان گفت: ما به سرمایه‌گذارانی نیاز داریم که نسبت به تسهیل‌گری‌هایی که استان برای آنان انجام می‌دهد، احساس مسئولیت داشته باشند.

سیدجواد احمدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران (تماس)، نیز در این نشست گزارشی از عملکرد سازمان انرژی اتمی در حوزه محدوده‌های پرتوزا در استان کرمان ارائه داد.

در این جلسه عنوان شد که سازمان انرژی اتمی در استان کرمان از میان ۱۷۶۵ استعلام رسیده از زمان تشکیل کمیسیون دائمی نظارت‌های قانونی بر منابع پرتوزا، در ۱۷۱۴ محدوده با ادامه فعالیت‌های معدنی موافقت یا موافقت مشروط کرده و تنها در ۵۱ محدوده، با توجه به پتانسیل بالای پرتوزایی در مرحله شناسایی، رأی به مخالفت با صدور پروانه معدنی داده است.

با توجه به پتانسیل منطقه و تعامل با فعالان معدنی، در این ۵۱ محدوده به‌همراه ۳۷ محدوده حاصل از اکتشافات پرتوزایی، سازمان انرژی اتمی اقدام به انعقاد توافق‌نامه یا قراردادهای مشارکتی کرده است.