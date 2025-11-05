به گزارش خبرنگار مهر، حسین حقوردی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن گرامیداشت روز مبارزه با استکبار جهانی، از حضور پرشور مردم، بهویژه جوانان و نوجوانان در مراسمهای مرتبط با این روز قدردانی کرد.
وی در ادامه با تقدیر از معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری به دلیل اهتمام ویژه در ساخت دو مدرسه پیشرفته و هوشمند در شهرستان شهریار طی کمتر از چهار ماه، از توجه دولت به نهضت آموزشی و توسعه زیرساختهای مدرسهسازی در غرب استان تهران تشکر کرد.
نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد همچنین با انتقاد شدید از تعلل غیرقابل قبول مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در تأمین و واردات واکسن تب برفکی، اظهار کرد: جای تعجب است که باوجود این قصور، هیچیک از مدیران ناکارآمد مربوطه برکنار نشده یا استعفا ندادهاند.
حقوردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناکافی بودن حقوق کارمندان و حقوقبگیران در شرایط تورمی فعلی، از دولت خواست تا در جهت بهبود معیشت آنان، بهویژه نیروهای مسلح و کارکنان شریف فرماندهی انتظامی کشور که حقوق بسیار پایینی دارند، اقدامات مؤثری انجام دهد.
نظر شما