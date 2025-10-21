سرقت صندوق امانات بانک‌ به تلویزیون رسید؛ سریال «الگوریتم» روایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، طی سالهای گذشته صندوق امانات یکی از بانکهای کشور در یک عملیات پیچیده تبهکارانه مورد سرقت قرار گرفت. سرقتی که حالا سوژه سریال اکشن پلیسی «الگوریتم» شده و بیژن میرباقری بر اساس فیلمنامهای از آرش قادری به روایت دراماتیک آن پرداخته است.
در قسمت هفتم سریال «الگوریتم» مراحل طراحی سرقت و چگونگی انجام آن به تصویر کشیده شده است. روایت یک عملیات تبهکارانه با جزئیات وقوع آن برای نخستین بار است که در قالب یک سریال تلویزیونی انجام میشود.
مهدی زمینپرداز نقش سارق را در سریال «الگوریتم» بازی میکند او با همراهی فردی به نام «سمیر» با بازی امیرکاوه آهنینجان دست به این سرقت پیچیده میزند.
سریال «الگوریتم» با طراحی و تهیهکنندگی ابوالفضل صفری در مرکز سیمافیلم تولید شده است و هر شب از شبکه سه سیما پخش میشود.
