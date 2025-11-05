توفیقی: آموزش مهندسی ستون اصلی تحولات فناوری و صنعتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توفیقی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین برگزاری نهمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران، با اشاره به تحولات صنعتی و فناوری در دو تا سه قرن اخیر اظهار کرد: در تمام این پیشرفتها، نقش اصلی بر عهده مهندسان بوده و این نیروهای متخصص در دانشگاهها و بهویژه در دانشکدههای مهندسی تربیت میشوند.
وی افزود: با توجه به اهمیت آموزش مهندسی، نزدیک به ۲۰ سال پیش همکارانم در فرهنگستان علوم انجمن آموزش مهندسی را با هدف ارتقای کیفیت آموزش راهاندازی کردند.
توفیقی تصریح کرد: طی دو دهه گذشته، با برگزاری همایشها، کارگاهها و میزگردهای تخصصی، همزمان با جذب نخبگان جوان، گامهای مؤثری برای ارتقای کیفیت آموزش مهندسی برداشته شده است.
وی ادامه داد: این انجمن کوشیده است مدیران و سیاستگذاران کشور را نسبت به اهمیت آموزش مهندسی و فناوریهای نوظهور آگاه کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس کشور تاکید کرد: استفاده از تجربیات بینالمللی و دستاوردهای دانشگاههای معتبر جهان از جمله رویکردهای مؤثر انجمن در این سالها بوده است.
وی افزود: کمیتههای تخصصی، شاخههای دانشگاهی و برنامهریزیهای انجمن میتوانند این نهضت علمی را در جهت ارتقای کیفیت آموزش مهندسی پیش ببرند.
توفیقی گفت: دانشگاه اراک با اعضای هیأت علمی توانمند، دانشجویان فعال و همکاری مؤثر با صنعت، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور دارد.
وی تصریح کرد: دبیرخانه انجمن، کمیتهها و رؤسای شاخههای دانشگاهی تلاش کردند این همایش با شکوه برگزار شود و فرصتی برای آشنایی با روشهای نوین آموزش مهندسی در ایران و جهان فراهم شود.
توفیقی افزود: امید است این اقدام علمی منجر به ارتقای کیفیت آموزش مهندسی شود و جوانانی با دانش، مهارت و بینش متعالی برای خدمت به کشور تربیت شوند.
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