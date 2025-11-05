دری: تحول علمی و فناوری در کشاورزی و صنایع ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین برگزاری نهمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران اظهار کرد: در حال حاضر تنها ۲۲ درصد منابع انرژی کشور قابل بهره‌برداری است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و جایگزینی روش‌های سنتی، این ظرفیت می‌تواند تا ۴۸ درصد افزایش یابد.

وی افزود: این در حالیست که با افزودن ۱۰ درصد استخراج دیگر، می‌توان به بهره‌برداری از ۸ میلیارد بشکه نفت و ۸ میلیارد بشکه گاز دست یافت.

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به سابقه تصویب قوانین مهم در مجلس برای توسعه طرح‌های انرژی تصریح کرد: با تلاش‌ها و همت نمایندگان مجلس در حال حاضر میلیون‌ها متر مکعب گاز در اختیار مردم قرار دارد.

وی ادامه داد: دانشجویان، دانشگاهیان و اساتید بزرگ‌ترین سرمایه کشور برای امروز و صد سال آینده هستند و توسعه فناوری و علم، آموزش مهندسی و آمایش سرزمینی نیروی انسانی از ضرورت‌های کلیدی کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: ضروری است توان داخلی در تمامی حوزه‌ها، از مهندسی هسته‌ای تا فناوری‌های غیرهسته‌ای، فعال شود و قراردادهای مشارکتی با دیگر کشورها به‌صورت راهبردی منعقد گردد.

وی افزود: توان داخلی کشور در پروژه‌های انرژی و نیروگاه‌ها کافی است و می‌توان با همکاری‌های علمی و فنی، بدون وابستگی کامل به دیگر کشورها از ظرفیت داخلی بهره برد.

آیت الله دری نجف‌آبادی گفت: رسالت دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و نهادهای آموزش و پرورش، همراه با معاونت‌های فناوری و تکنولوژی، بسیار سنگین، مهم و مقدس است.

وی تاکید کرد: هر یک از ما با همت بلند و اقدام علمی و عملی موظف است گره‌ای از مشکلات جامعه در کشاورزی استان مرکزی، صنایع و پروژه‌های فناوری روز باز کند.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: روش‌های گذشته پاسخگو نیست و کشور باید با علوم روز و مهندسی حکیمانه به پیشرفت و خودکفایی برسد و از ظرفیت‌های خود بهره کامل ببرد.